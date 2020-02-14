«Это недоразумение». Tesla вернула автопилот владельцу подержанного автомобиля после удаленной блокировки





На прошлой неделе вокруг Tesla разгорелся очередной скандал, когда с подачи Jalopnik получила широкую огласку история об удаленном отключении автопилота на Model S после вторичной перепродажи автомобиля новому владельцу. История получила продолжение, и весьма ожидаемое — через несколько дней после выхода публикации Tesla изменила свое первоначальное решение и восстановила доступ к функции продвинутой системы помощи водителю (ADAS) Autopilot.

Мы весьма подробно освещали эту достаточно запутанную историю в предыдущей новости. Если вкратце, после одного из обновлений в конце декабря владелец Tesla Model S обнаружил, что функция автоматической дистанционной парковки ему больше недоступна. Клиент обратился в службу поддержки, где ему ответили, что он не покупал опцию Autopilot, поэтому она была отключена. Оговариваемая Tesla Model S — не новая. Новый владелец купил ее у дилера, который в свою очередь приобрел автомобиль на организованном Tesla аукционе (производитель таким образом продает машины, возвращенные покупателями по американскому аналогу украинского права на возврат в течение 14 дней). Tesla уже после продажи дилеру провела дистанционный аудит и решила отключить опции продвинутого автопилота.

В числе первых о том, что Tesla вернула автопилот новому владельцу подержанного автомобиля после того, как удаленно лишила его функциональности, сообщил The Next Web, заметивший свежие сообщения на форуме Tesla Motors Club. Герой этой истории подтвердил источнику, что опции продвинутого автопилота действительно вернулись. Он рассказал, что вскоре с ним связался представитель отдела обслуживания клиентов Tesla, который извинился за доставленные неудобства и сообщил о восстановлении доступа ко всем функциям. В Tesla случившееся назвали «недоразумением». Увы, других подробностей Tesla не предоставила, оставив без ответа соответствующие запросы журналистов.

И хотя именно такой исход представлялся наиболее вероятным с момента, как история получила огласку в СМИ, — Tesla исправилась, а справедливость восторжествовала — осадочек все же остался. Как и остались вопросы к дистанционным обновлениям автомобилей. Появляется все больше подтверждений, что у такого подхода есть и негативные стороны.

Источник: The Verge и TNW