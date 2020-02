Tesla навсегда отключает возможность скоростной зарядки для восстановленных после ДТП электромобилей

Неделю назад мы рассказали как Tesla удаленно отключила функции Autopilot на Model S после вторичной перепродажи автомобиля новому владельцу, а сейчас стало известно, что автопроизводитель будет навсегда отключать возможность заряжаться на скоростных зарядках для разбитых в ДТП и восстановленных электромобилей. Для Украины, где большая часть приобретенных Tesla — это именно такие экземпляры, новость может серьезно обеспокоить существующих и потенциальных владельцев электромобилей.

Так как покупка новой Tesla для среднестатистического украинца затруднена по финансовым причинам, а в стране по-прежнему отсутствует официальное представительство и сеть зарядок, то покупка б/у экземпляра чуть ли не единственный шанс на обладание Tesla.

В отличие от тех же Nissan Leaf, которые можно найти по неплохой цене в нормальном состоянии после двухлетнего лизинга в США, электромобили Tesla в состоянии «слегка б/у» все еще слишком дороги.

Желая максимально сэкономить, украинцы приобретают серьезно поврежденные после аварий или затоплений Tesla, которые затем восстанавливаются местными умельцами. Такие экземпляры и ранее имели проблемы с обновлением прошивки по воздуху из-за недействительных сертификатов, так как Tesla исключала их из списка поддерживаемых автомобилей, теперь же ситуация станет еще хуже.

По данным одного из американских дилеров, Tesla обновила перечень правил по поводу «неподдерживаемых автомобилей» (Unsupported Vehicle Policy), дополнив его строкой «Поддержка станций Supercharger и/или скоростных станций зарядки других сетей на восстановленных электромобилях Tesla отключена навсегда».

В Tesla отметили, что оставляет за собой право деактивировать возможность скоростной зарядки на любом электромобиле бренда, который посчитает небезопасным. Если же будет выяснено, что третья сторона внесла в такой электромобиль модификации, которые все же позволят заряжаться на скоростных зарядках в обход запрета, то Tesla может подать на таких умельцев в суд для получения компенсации.

“Tesla reserves the right to deactivate Supercharging capability on any vehicle we believe would be unsafe. If a vehicle is found to have been modified to enable Supercharging and/or fast-charging through third parties, Tesla may take legal action and seek compensation.”