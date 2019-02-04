«Замуровали, демоны!»: водитель китайского электрокара оказался заблокированным в автомобиле посреди оживленной улицы после того, как запустил процесс обновления его ПО

Активация процесса обновления прошивки электромобиля NIO ES8 привела к его остановке посреди дороги и блокировке всех функций — в том числе не давала открыть двери и опустить стекла.

Как сообщается, инцидент произошел во время тест-драйва. Когда водитель с представителем компании передвигались по проспекту Чанъаньцзе в Пекине, на экране управления отобразилось уведомление о доступности новой версии программного обеспечения. После того, как водитель запустил процедуру обновления (в NIO ES8 она осуществляется «по воздуху»), бортовой компьютер и все функции автомобиля отключились, в результате чего водитель с пассажиром оказались заперты внутри электрокара более чем на час, оставаясь все это время посреди одной из самых загруженных улиц города.

«Поскольку проспект Чанъаньцзе является центральной артерией Пекина, примыкающей ко площади Тяньаньмэнь, где расположены Национальный народный конгресс КНР, китайский Центробанк и головной офис КПК, и по ней часто проезжают правительственные кортежи, заглохший автомобиль быстро привлек внимание стражей порядка – к месту ЧП один за другим стали съезжаться патрульные экипажи. Но увы, герои истории не могли даже опустить стекло в дверях электрокара до тех пор, пока система не закончила обновление», — пишет китайское издание South China Morning Post.

Впоследствии компания NIO признала инцидент. В своем заявлении автопроизводитель извинился за произошедшее, но в свою защиту отметил, что в текущей версии ПО автомобиля перед началом процесса обновления пользователь должен ввести графический ключ, а затем еще раз согласиться с началом обновления, нажав на кнопку во всплывающем окне с предупреждением — в нем среди прочего указано, что обновлять ПО следует исключительно припарковавшись, поскольку функциональность авто в это время «будет ограничена»:

Вместе с тем, в NIO все же пообещали изменить логику интерфейса уведомления о наличии обновления, чтобы он «лучше информировал водителей о том, что обновление не следует запускать посреди оживленной трассы».

Напоследок отметим, что электромобиль NIO ES8 был представлен в 2017 году и представляет собой кроссовер. В нем установлено два электромотора (по одному на каждую ось) суммарной мощностью 480 киловатт. На одном заряде аккумуляторов базовая модель может проезжать до 355 километров.

Источники: N+1, SCMP