Это наверняка новая Divinity: тайну загадочной инсталляции TGA раскрывают торговые марки

Недавно и ведущий The Game Awards Джефф Кили показал инсталляцию, посвященную неизвестной игре, которую геймеры нашли по координатам. Почти наверняка это новая игра Divinity от Larian Studios.

Фанаты игр выдвигали различные догадки относительно загадочного тайтла: от серий Elder Scrolls или Diablo до Resident Evil. Но новые торговые марки, зарегистрированные на днях в Европе, почти не оставляют сомнений. Один из логотипов практически полностью повторяет знак на инсталляции, и вряд ли это полное совпадение.

Владелец заявок не указан, но идентификатор символов связывает их с торговой маркой Divinity — серии RPG, созданной Larian. MP1st делает предположение, что новые логотипы имеют эстетику предыдущих названий и лого, а также обновленный измененный шрифт, который однозначно намекает именно на новую игру, а не на какое-то переиздание и тому подобное. Предположение о новой части серии все же кажется несколько натянутым, но связь новых лого с Divinity и со стелой в пустыне достаточно очевидна.

Загадкой остается третий символ из найденных в заявках. Он похож на обозначение одной из способностей в играх серии, но вряд ли это стоило бы отдельного логотипа. И все же сходство тоже отсылает к Divinity.

По обновленной информации источника, директор из издательства Larian подтвердил, что у студии нет планов относительно Divinity: Original Sin 3. Но ведь игры Original Sin — это ответвление линейки, а точнее приквелы, и продолжение франшизы может быть несвязанным слишком сильно с этими двумя последними собственными играми компании. Larian много экспериментировала с названиями в свое время, а также выдавала игры в разных форматах: изометрические, от третьего лица и т.д., поэтому ждать можно чего угодно.

There aren’t currently any plans for a new Divinity Original Sin 3 game but once we are ready to show what we’ve been working on we will 🙏 — Very AFK (@Cromwelp) December 9, 2025

Генеральный директор Larian Studios Свен Винке говорил, что их следующий проект будет во вселенной Divinityно потребует много времени. В октябре 2024 года Винке намекнул, что понадобится «еще пять лет», прежде чем они смогут вернуться на церемонию награждения и выиграть больше призов после Baldur’s Gate 3, что фанаты восприняли как то, что студия может нацелиться на запуск в 2029 году.

Автор этой новости фанат Divinity от самой первой игры (кроме Dragon Commander, простите) и с большим энтузиазмом ждет новой истории. В свое время меня даже несколько расстроил выпуск Larian Baldur’s Gate 3 — ведь это ототодвигало очередную Divinity. Но с тех пор прошло уже много времени.