«Это произведение искусства!». В Toyota разобрали Tesla Model Y и остались в восторге от архитектуры электромобиля

Руководитель Toyota выразил восхищение Tesla Model Y – после того, как компания провела демонтаж электрического кроссовера.

В течение многих лет японский автопроизводитель без энтузиазма реагировал на распространение электромобилей. Компания инвестировала в гибридные Prius – но с тех пор не только отстает в разработке аккумуляторных электромобилей, но даже лоббирует замедление развертывания электромобилей и распространяет о них дезинформацию.

CEO Toyota Акио Тойода, например, говорил, что «электротранспорт с батареями загрязняет окружающую среду больше, чем автомобили с бензиновым двигателем, поскольку в некоторых местах электроэнергия в основном производится на газе и угле» — исследователи в нескольких работах неоднократно доказывали, что это неправда.

Однако после вступления в должность генерального директора 53-летнего экс-руководителя Lexus Кодзи Сато, мнения компании изменились в кардинально противоположную сторону. В рамках восстановления усилий по инвестированию в электромобили, работающие на аккумуляторах, Toyota решила демонтировать самый популярный ныне в мире электромобиль — Tesla Model Y. Один из руководителей, участвовавший в процессе, в разговоре с Automotive News назвал электрический кроссовер Tesla «произведением искусства». Похоже, японского автопроизводителя изрядно поразила простота архитектуры и трансмиссии электромобиля.

Несмотря на то, что Toyota производит автомобили уже почти столетие, с переходом на электромобили у компании возникают проблемы. Первый полностью электрический автомобиль японского производителя — bZ4X — столкнулся с отзывами из-за проблем с безопасностью.

В настоящее время компания, похоже, пытается учиться у Tesla, поскольку планирует создать новую платформу для запуска электромобилей уже с 2026 года.

Источник: Electrek