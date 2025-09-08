"Это убийство, замаскированное под чудо": вышел первый трейлер детектива "Достать ножи 3"

Новости Кино 08.09.2025 comment views icon

Netflix выпустил первый тизер-трейлер фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец» — третьего во франшизе о приключениях детектива Бенуа Блана.

Дэниел Крейг вернулся к главной роли и готов расследовать «самое сложное дело в своей карьере». После уютной домашней атмосферы первого фильма и солнечных греческих пейзажей в «Стеклянной луковице» Бенуа Блан направляется в мрачный пасторальный городок новой Англии и готическую церковь.

«После внезапного и, казалось бы, невозможного убийства, которое всколыхнуло город, отсутствие подозреваемых побуждает начальника местной полиции Джеральдин Скотт (Мила Кунис) объединиться с Бланом, чтобы разгадать тайну, которая не поддается никакой логике».

Творець "Ножі наголо 3" розкрив деталі нової справи Бенуа Бланка
Кадры из фильма «Ножи наголо 3»

Джош О’Коннор играет Джада Дуплентиси — бывшего боксера, а ныне священника и помощника монсеньора Джефферсона Уикса (Джош Бролин). Последний, очевидно, и станет жертвой, если судить по трейлеру и рассказу Блана

«Чтобы понять это дело, нужно взглянуть на миф, который здесь создается», говорит Крейг на видео. «Мужчина произносит проповедь. Затем, на глазах у всех, он заходит в запечатанную бетонную коробку. Через тридцать секунд этот человек лежит мертвым. Классическое, невозможное преступление».

Творець "Ножі наголо 3" розкрив деталі нової справи Бенуа Бланка: "Церква — в центрі сюжету, а всі підозрювані — парафіяни"
Кадры из фильма «Ножи наголо 3»

Среди остального актерского состава:

  • Гленн Клоуз — набожная прихожанка Марта Делакруа
  • Кэрри Вашингтон — юрист Вера Дрейвен
  • Дэрил Маккормак — начинающий политик Сай Дрейвен
  • Томас Хейден Черч — смотритель сада Самсон Голт
  • Джереми Реннер — городской врач Нет Шарп
  • Кейли Спейни — виолончелистка Симона Виване
  • Эндрю Скотт — писатель Ли Росс

Райан Джонсон вернулся к режиссуре, написал сценарий и выступил продюсером вместе с Рамом Бергманом.

«Достать ножи: Проснись, мертвец» стартует в кинотеатрах 26 ноября, а с 12 декабря будет доступен для просмотра на Netflix. Фильм уже дебютировал на кинофестивале в Торонто, собрав восторженные отзывы и оценку в 96% на Rotten Tomatoes.

Напомним, что серия «Достать ножи» стартовала в 2019 году с участием Крейга, Аны де Армас, Криса Эванса и еще многих звезд первой величины. Фильм имел успешный прокат с заработками в $312 млн по всему миру, несмотря на трансляцию во времена пандемии, поэтому ожидаемо принес за собой продолжение. Во втором случае прокат был ограниченным с приоритетом на показы Netflix и собрал всего $13 млн. Ранее инсайдеры сообщали, что производство триквела обошлось в $210 млн— в пять раз дороже первого фильма.

Тизер-трейлер

Постер

"Це вбивство, замасковане під диво": вийшов перший трейлер детективу "Ножі наголо 3"

