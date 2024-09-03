На производство «Достать ножи 3» потратят $210 млн — триквел в 5 раз дороже первого фильма

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На производство триквела «Достать ножи» потратят бешеные деньги — однако сумма выглядит оправданной, учитывая мощный актерский состав.

Кроме Дэниела Крейга, который в третий раз сыграет детектива Бенуа Блана (в несколько новом имидже), в «Достать ножи 3» появятся Мила Кунис, Джош Бролин, Эндрю Скотт, Кейли Спейни, Томас Хайден Черч, Дэрил Маккормак, Кэрри Вашингтон, Джереми Реннер, Джош О’Коннор и Гленн Клоуз.

Полное название триквела — «Достать ножи: Проснись, мертвец» / Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. По данным известного инсайдера отрасли Джеффа Снайдера производство «Достать ножи 3» обошлось в $210 млн (для сравнения, первый фильм стоил около $40 млн).

Первая часть собрала кассу в $312 млн, тогда как вторая, вышедшая под названием «Стеклянная луковица», получила ограниченный прокат (перед запуском на стриминге) и заработала всего $13 млн.

«Достать ножи 3» запланирован к выпуску на Netflix на 2025 год, однако детали сюжета до сих пор неизвестны. В октябре прошлого года режиссер и сценарист франшизы Райан Джонсон («Звездные войны: Последние джедаи») отмечал, что производство третьей части пришлось отложить из-за забастовок в Голливуде, однако концепция на тот момент уже была готова.

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