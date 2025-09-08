"Блестящий детектив": критики оценили "Достать ножи 3" в 96% на Rotten Tomatoes

Бенуа Блан вернулся и «захватил» критиков — третий фильм во франшизе «Достать ножи» получил первые оценки после дебюта на Международном кинофестивале в Торонто.

Сейчас лента «Достать ножи 3: Проснись, мертвец» имеет почти идеальные 96% на Rotten Tomatoes. В рецензиях ленту определяют как блестящий детектив, но не без нюансов.

Сюжет и актерский состав «Достать ножи 3»

Третий фильм возвращает к расследованию Бенуа Блана (Дэниел Крейг), на этот раз в мрачной и готической атмосфере с отсылками к произведениям Эдгара По и Вашингтона Ирвинга. Место действия — пасторальный городок новой Англии и местная церковь, где каждый из прихожан «испытает» свою веру и станет подозреваемым. Как и в предыдущих двух историях детектив будет работать не один: на этот раз в качестве ассистента к нему присоединился отец Джад (Джош О’Коннор).

Уже по традиции серия «Достать ножи» предлагает звездный состав подозреваемых. На этот раз в их число вошли Гленн Клоуз, Мила Кунис, Джереми Реннер, Кэрри Вашингтон, Эндрю Скотт, Кейли Спейни, Дэрил Маккормак, Томас Хейден Черч и Джош Бролин. Режиссером и сценаристом выступил Райан Джонсон.

«Достать ножи 3: Проснись, мертвец» стартует в кинотеатрах 26 ноября и с 12 декабря будет транслироваться на Netflix. Ранее мы видели пару первых кадров и тизер, тогда как полноценный трейлер анонсируют сегодня на вечер.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Что говорят критики?

В рецензиях отмечают мрачную атмосферу и усиленный политический подтекст, определяя «Достать ножи 3» как самый сложный и эмоциональный фильм Джонсона. Вместе с тем довольно часто звучит похвала в сторону О’Коннора, который забрал на себя в истории большую часть экранного времени.

«Это более сложный, темный и эмоциональный фильм, чем две предыдущие части, поскольку Джонсон исследует идеи веры и логики, вопрос о том, вести ли других с помощью любви или гнева, и мифологизацию, которая помогает нам пережить день — и все это в блестящем детективе об убийстве…. Здесь мы узнаем немного больше об истории Блана, и каждая крупица информации кажется гигантской. Он является символом всего, что делает фильмы «Достать ножи» такими замечательными: он харизматичный, нелепый, когда это нужно, и блестящий, когда находит решение», — Росс Бонейм из Collider.

«Джонсон не впечатлит вас, но предлагает достаточно неожиданностей, достаточно стиля и достаточно уверенности в своем сюжете, чтобы вы не заметили, насколько запутанным он оказывается. Я был очарован большую часть фильма, искренне заинтересованный в том, чтобы Блан раскрыл дело. Проблемы начинаются в финальной части, где Джонсон пытается связать все свободные концы. Последние 20 минут почти полностью поглощены флешбеками, раскрывающими, что на самом деле произошло», — Джордан Руими, Word of Reel.

«Джош О’Коннор не только демонстрирует великолепную комедийную игру, но и добавляет настоящей грации истории. Это самый сложный детективный фильм Джонсона, но и самый эмоциональный. Самым большим откровением является то, насколько эффективно режиссер исследует веру, сообщество, гнев и искупление. Он никогда не жертвует развлечениями ради этого, двигаясь в быстром темпе с одной убийственной шуткой за другой, включая пару хитрых ударов», — Чейз Хатчинсон, The Wrap.

Напомним, что серия «Достать ножи» стартовала в 2019 году с участием Крейга, Аны де Армас, Криса Эванса и еще многих звезд первой величины. Фильм имел успешный прокат с заработками в $312 млн по всему миру, несмотря на трансляцию во времена пандемии, поэтому ожидаемо принес за собой продолжение с подзаголовком «Стеклянная луковица». Во втором случае прокат был ограниченным с приоритетом на показы Netflix, к глубочайшей печали исполнителя главной роли, и собрал всего $13 млн. Ранее инсайдеры сообщали, что производство триквела обошлось в $210 млн — в пять раз дороже первого фильма.