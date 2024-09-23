Эти 6 альткоинов могут вырасти после освобождения основателя Binance

Уже на этой неделе, 29 сентября, подойдет к концу четырехмесячный срок заключения основателя и бывшего генерального директора Binance Чанпэн Чжао (CZ). Его выход на свободу может существенно повлиять на крипторынок, ведь CZ — одна из ключевых фигур индустрии. Поэтому стоит обратить внимание на шесть альткоинов, на которых, вероятнее всего, это событие отразится.
Binance Coin (BNB)
Нативный (родной) токен экосистемы Binance.
Когда CZ объявил о сотрудничестве с Министерством юстиции США в ноябре прошлого года, курс Binance Coin (BNB) упал на 10%. После объявления приговора основателю биржи в апреле этого года цена актива снизилась. Хотя и не существенно. Пока графики указывают на то, что цена может подрасти, поэтому BNB потихоньку скупают.
Ethena (ENA)
Ethena (ENA) — протокол, связанный со стейблкоином Ethena USDe (USDe). Проект стал известным в марте, после добавления на Binance Launchpool, платформы для запуска токенов.
Renzo (REZ)
Binance Labs инвестировала в протокол Renzo (REZ) для решения проблем с ликвидным рестейкингом. Цена REZ и торговый объем активно растут последние несколько дней. За 6 дней стоимость выросла с $0.03146 до $0.04173 (+32.84%).
Arkham (ARKM)
Токен аналитической платформы Arkham (ARKM), в которую инвестировала Binance Labs в ноябре прошлого года. После этого альткоин резко подскочил в цене.
В течение последних 24 часов цена ARKM подросла на 20.09% и составляет $1.40, рыночная капитализация поднялась на 18.46% — до $315 млн, а торговый объем подскочил аж на 202.19% — $103 млн.
Sleepless AI (AI)
Sleepless AI — игровая Web3-платформа, сочетающая блокчейн и искусственный интеллект. Пользователи могут зарабатывать токены AI через стейкингПроцесс блокировки определенного количества криптовалюты для защиты и поддержки работы блокчейн-сети. За это стейкеры получают вознаграждение. на Binance Launchpool. За последние 24 часа токены AI выросли в цене на 14.08% и стоят $0.4948. Рыночная капитализация увеличилась на 14.07% — до $107 млн, а торговый объем нарастил аж 122.44% и составляет $39 млн.
Что случилось с CZ?
В июне 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против CZ и Binance по 13 обвинениям в нарушении правил США в отношении ценных бумаг. В ноябре 2023 года CZ согласился покинуть пост генерального директора Binance и выплатить штраф в размере $50 млн, признав свою вину по федеральным обвинениям. Binance также уплатила $4,3 млрд штрафа.
В апреле 2024 года CZ был приговорен к четырем месяцам заключения за отмывание денег.
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