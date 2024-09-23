Эти 6 альткоинов могут вырасти после освобождения основателя Binance

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

Уже на этой неделе, 29 сентября, подойдет к концу четырехмесячный срок заключения основателя и бывшего генерального директора Binance Чанпэн Чжао (CZ). Его выход на свободу может существенно повлиять на крипторынок, ведь CZ — одна из ключевых фигур индустрии. Поэтому стоит обратить внимание на шесть альткоинов, на которых, вероятнее всего, это событие отразится.

Binance Coin (BNB)

Нативный (родной) токен экосистемы Binance.

Когда CZ объявил о сотрудничестве с Министерством юстиции США в ноябре прошлого года, курс Binance Coin (BNB) упал на 10%. После объявления приговора основателю биржи в апреле этого года цена актива снизилась. Хотя и не существенно. Пока графики указывают на то, что цена может подрасти, поэтому BNB потихоньку скупают.

AltLayer (ALT) Децентрализованный протокол, способствующий запуску нативных и рестейкинг роллапов с использованием ZK-Rollups и Optimistic Rollups Технология для более низкозатратных и быстрых транзакций в сети Ethereum. . В начале текущего года проект появился на Binance Launchpool. В течение последнего месяца цена растет. За текущие 24 часа стоимость ALT достигла $0.1147 (+15.09%), при этом рыночная капитализация увеличилась на 15.10% и теперь достигает $254 млн, а торговый объем вырос на 309.82% — до $85 млн.

Ethena (ENA)

Ethena (ENA) — протокол, связанный со стейблкоином Ethena USDe (USDe). Проект стал известным в марте, после добавления на Binance Launchpool, платформы для запуска токенов.

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Renzo (REZ)

Binance Labs инвестировала в протокол Renzo (REZ) для решения проблем с ликвидным рестейкингом. Цена REZ и торговый объем активно растут последние несколько дней. За 6 дней стоимость выросла с $0.03146 до $0.04173 (+32.84%).

Arkham (ARKM)

Токен аналитической платформы Arkham (ARKM), в которую инвестировала Binance Labs в ноябре прошлого года. После этого альткоин резко подскочил в цене.

В течение последних 24 часов цена ARKM подросла на 20.09% и составляет $1.40, рыночная капитализация поднялась на 18.46% — до $315 млн, а торговый объем подскочил аж на 202.19% — $103 млн.

Sleepless AI (AI)

Sleepless AI — игровая Web3-платформа, сочетающая блокчейн и искусственный интеллект. Пользователи могут зарабатывать токены AI через стейкинг Процесс блокировки определенного количества криптовалюты для защиты и поддержки работы блокчейн-сети. За это стейкеры получают вознаграждение. на Binance Launchpool. За последние 24 часа токены AI выросли в цене на 14.08% и стоят $0.4948. Рыночная капитализация увеличилась на 14.07% — до $107 млн, а торговый объем нарастил аж 122.44% и составляет $39 млн.

Что случилось с CZ?

В июне 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против CZ и Binance по 13 обвинениям в нарушении правил США в отношении ценных бумаг. В ноябре 2023 года CZ согласился покинуть пост генерального директора Binance и выплатить штраф в размере $50 млн, признав свою вину по федеральным обвинениям. Binance также уплатила $4,3 млрд штрафа.

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В апреле 2024 года CZ был приговорен к четырем месяцам заключения за отмывание денег.

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

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