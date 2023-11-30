Evernote ограничит бесплатных пользователей 50 заметками

Недавно сервис Evernote начал тестировать бесплатный тарифный план с ограниченным количеством блокнотов и записей. Тогда тестирование проводилось среди ограниченного количества пользователей. А теперь компания сделала этот алан своим новым бесплатным планом по умолчанию.

В рамках бесплатного плана пользователи имеют доступ только к одному блокноту. При этом количество доступных заметок ограничено лишь 50 записями. Пользователям придется удалять контент из своих блокнотов, чтобы добавлять другой контент в пределах лимита. Эти новые правила будет применяться для всех новых и существующих пользователей бесплатной версии сервиса Evernote Free, начиная с 4 декабря.

Пользователи, имеющие более 50 заметок в существующих бесплатных учетных записях, смогут экспортировать дополнительные заметки и блокноты. Новые ограничения будут отражены на странице сравнения планов 4 декабря. Однако не уточняется, изменятся ли ограничения или цены других планов.

Компания заявила, что большинство бесплатных пользователей не достигают нового установленного лимита. Однако в Evernote признали, что это изменение может подтолкнуть клиентов к «пересмотру» своих «отношений с Evernote».

После того как Bending Spoons приобрела Evernote в ноябре 2022 года, в феврале 2023 года компания уволила 129 человек. Тогда говорилось, что приложение для заметок «было убыточным в течение многих лет, и ситуация была неустойчивой в долгосрочной перспективе».

Источник: TechCrunch