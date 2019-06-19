Европейские регуляторы уже принялись давить на Facebook из-за планов по запуску криптовалюты Libra





Только вчера Facebook официально объявила о создании криптовалюты под названием Libra, а также онлайн-кошелька Calibra для ее использования. В нашем анонсе мы отмечали, что во многих странах нет четких правил работы с криптовалютами, что потенциально может стать проблемой. И вот, похоже, началось. Сразу после анонса европейские чиновники призвали регуляторов тщательно изучить планы компании, выразив свои опасения по поводу того, является ли проект в достаточной степени регламентирован законодательством.

Как сообщает Bloomberg, комментируя анонс Libra, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что криптовалюта Facebook Libra не должна «стать независимой валютой».

Министр заявил что, цитируем, «этого не может и не должно случиться» и «это вообще не обсуждается», призвав центробанки стран Большой семерки (G7) подробно изучить проект и составить соответствующие отчеты до встречи в следующем месяце.

Немецкий депутат Европейского парламента от консервативного Христианско-социального союза Маркус Фербер высказался в том же ключе. Он заявил, что Facebook может стать «теневым банком», и что транснациональным корпорациям вроде Facebook нельзя разрешать запускать виртуальные валюты и работать в нормативной нирване.

Источнику не удалось быстро получить комментарий от Facebook, которая после многочисленных скандалов из-за проблем с защитой данных пользователей не в чести, особенно у европейских регуляторов. И было сразу понятно, что создание альтернативной цифровой валюты, несмотря на все предпринятые Facebook успокаивающие меры, включая учреждение некоммерческой организации Libra Association для управления криптовалютой, вызовет новые опасения у правительств. Тем более, что Facebook рассчитывает подсадить на криптовалюту Libra около 2 миллиардов пользователей по всему миру.

Источник: Bloomberg и The Verge