Excel получит «умное» автозаполнение в веб-версии Microsoft 365 — пользоваться формулами станет гораздо проще

Microsoft добавила несколько удобных функций автоматизации в веб-версию Excel (которая поставляется с Microsoft 365, ранее известной как Office 365) — своего программного обеспечения для работы с электронными таблицами. Новые предложения формул и формулы по примеру помогут автоматизировать некоторые действия, которые раньше приходилось выполнять вручную.

Предложения формул: если вы введете знак “=” в ячейку, веб-версия Excel предложит тип формулы, который вам следует использовать, учитывая расположенные рядом данные. Например, в документе с полным квартальным объемом продаж в столбце с пометкой «итого» Excel предложит суммировать диапазоны ячеек.

Согласно сообщению в блоге Microsoft, функция работает только на английском языке и будет предлагать следующие формулы:

SUM – функция суммирования значений;

AVERAGE — функция, вычисляющая среднее арифметическое значение в списке аргументов;

COUNT — функция, подсчитывающая количество ячеек с числами, а также количество чисел в списке аргументов;

COUNTA – функция, вычисляющая количество заполненных ячеек в диапазон;

MIN – функция, возвращающая наименьшее число в наборе значений;

MAX – функция, возвращающая наибольшее число в наборе значений.

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Конечно, предложения формул — не новаторская функция. В Google Sheets уже некоторое время есть нечто подобное, а AutoSum в Excel уже давно известен как способ быстрого применения формул к данным – но для некоторых случаев использование предложений действительно может сэкономить время.

Формула по примеру — поскольку пользователи вводят данные вручную в столбцы и часто повторяют одни и те же действия, Excel теперь будет предлагать заполнить весь столбец формулой на случай, если обнаружит закономерность. Это похоже на функцию мгновенного заполнения Flash Fill, только вместо статического текста теперь предлагаются формулы.

Сообщение в блоге Microsoft также содержит объявления о нескольких других функциях, в частности «предложенные ссылки» (функция, которая автоматически исправит поврежденную ссылку на хранящиеся в облаке рабочие документы), функция добавления изображения с альтернативным текстом (доступна для Windows, Mac и веб-версии) Также компания добавляет вложенные типы данных Power Query, и возможность получать данные из динамических массивов для пользователей Windows (Insider).