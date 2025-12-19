Новости Технологии 19.12.2025 comment views icon

Samsung представила Exynos 2600 — первый в мире 2-нм чип для смартфонов

Samsung представила Exynos 2600 — перший у світі 2-нм чип для смартфонів

Samsung официально представила флагманский мобильный процессор Exynos 2600. Компания полностью раскрыла характеристики новинки, которая стала первым в мире чипом для смартфонов, изготовленным по 2-нм техпроцессу GAA на фабриках Samsung Foundry.

Exynos 2600 получил 10-ядерный CPU на архитектуре Arm v9.3 и дебютирует с новой технологией Heat Path Block (HPB), которая призвана улучшить отвод тепла и стабильность производительности. Процессорная конфигурация состоит из одного производительного ядра C1-Ultra с частотой 3,8 ГГц, трех высокопроизводительных ядер C1 Pro с частотой 3,25 ГГц и шести энергоэффективных ядер C1 Pro с частотой 2,75 ГГц.

По данным Samsung, Exynos 2600 обеспечивает до 39% более высокую общую производительность по сравнению с Exynos 2500, а также лучшую энергоэффективность. Важным апгрейдом стал новый нейропроцессор: NPU демонстрирует прирост ИИ-производительности на 113% по сравнению с предшественником. Также чип получил расширенные возможности безопасности, в частности виртуализационную защиту и аппаратно поддерживаемую гибридную постквантовую криптографию.

За обработку графики отвечает GPU Xclipse 960. Samsung заявляет о приросте производительности в трассировке лучей до 50% и вдвое большей вычислительной мощности по сравнению с Exynos 2500, что напрямую повлияет на игровой опыт.

Подсистема обработки изображений также претерпела изменения. ISP получил ИИ-ориентированную систему Visual Perception System (VPS), которая точнее распознает сцены и объекты. Чип поддерживает камеры с разрешением до 320 Мп и использует глубокое обучение для уменьшения шумов в видео, особенно при съемке при слабом освещении.

Технология Heat Path Block использует материал High-k EMC для более эффективного рассеивания тепла, что позволяет дольше сохранять высокую производительность под нагрузкой или в играх. Среди других характеристик — поддержка оперативной памяти LPDDR5X, накопителей UFS 4.1 и дисплеев 4K с частотой обновления до 120 Гц.

Ожидается, что Exynos 2600 появится в смартфонах серии Galaxy S26, однако данные пока противоречивы. Одни источники говорят о глобальном использовании, другие — об ограничении лишь корейским рынком. Окончательные планы Samsung подтвердит отдельно.

Источник: gsmarena

