Павел Дуров снова утверждает, что WhatsApp небезопасен и советует всем удалить продукт Facebook





На днях стало известно об очередной критической уязвимости (CVE-2019-11931) в популярном мессенджере WhatsApp. Дыра, присутствовавшая в версиях ПО и на Android, и iOS, позволяла злоумышленникам устанавливать вредоносное ПО на телефоны через файлы MP4. В компании Facebook, которой принадлежит мессенджер, оперативно отчитались об устранении проблемы, заявив, что ей неизвестно ни об одном случае успешной эксплуатации этой уязвимости. В то же время основатель Telegram и ВКонтакте высказал свое мнение на сей счет, в очередной раз призвав всех удалить WhatsApp.

«WhatsApp не только не защищает ваши сообщения — это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для слежки за фото и сообщениями пользователей. Зачем им это делать? Facebook была частью правительственных программ наблюдения еще задолго до того, как приобрела WhatsApp. Наивно думать, что компания изменила свою политику после сделки. И это стало еще более очевидным после признания основателя WhatsApp в том, что, заключив сделку с Facebook он продал конфиденциальность своих пользователей». Павел Дуров, основатель Telegram

Дуров в очередной раз повторил, что WhatsApp не является безопасным средством для общения и хранения информации, поскольку это шпионское ПО, и хакеры всегда могут получить полным доступ ко всем содержащимся на телефоне данным, где установлен WhatsApp.

Источник: Павел Дуров Telegram