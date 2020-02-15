Компания Facebook из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 отменила конференцию Global Marketing Summit 2020, которая должна была пройти в Сан-Франциско 9-12 марта

Компания Facebook отменила проведение конференции Global Marketing Summit в этом году из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2 (ранее он именовался 2019-nCoV).

Представитель компании Энтони Харрисон заявил изданию San Francisco Chronicle, что Global Marketing Summit была отменена в качестве превентивной меры безопасности ввиду высоких рисков, которые несет для здоровья населения данный вирус.

Отметим, что данная конференция должна была пройти в Сан-Франциско 9-12 марта. Организаторы ожидали, что ее посетят около 5 тыс. человек.

Отдельно в Facebook подчеркнули, что речь идет об отмене конференции, которая должна была пройти в 2020 году. То есть от проведения Global Marketing Summit в последующие годы, например, в 2021, компания в настоящее время не отказывается.

Как указывает San Francisco Chronicle, вспышка коронавируса SARS-CoV-2 уже внесла свои коррективы в проведение множества запланированных на этот год мероприятий. Например, международная конференция по информационной безопасности RSA Conference, которая должна пройти с 4 по 8 марта, потеряла своего крупного спонсора в лице IBM, побоявшегося отправлять на нее своих сотрудников. Конференция разработчиков игр The Game Developers Conference, запланированная на 16-20 марта, в свою очередь, лишится китайских участников — которые попросту не смогут прилететь в Сан-Франциско, где будет проводиться мероприятие, ввиду отмены прямых рейсов из материкового Китая, а также отмены большей части рейсов с пересадкой из материкового Китая в Гонконге. Наконец, организаторы выставок MWC и CP+ приняли решение и вовсе не проводить данные мероприятия в этом году.