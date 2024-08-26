Fallout без фильтров: Amazon опубликовала 18-минутный фильм о создании сериала

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Документальный фильм раскрывает тайны производственного процесса и демонстрирует уникальные детали съемок.

Компания распространила видео через официальный аккаунт шоу в социальной сети X (ранее известной как Twitter), сопровождая его приветствием: «Доброе утро, жители Убежища! Наслаждайтесь новым 18-минутным роликом о создании первого сезона Fallout».

Документальный фильм под названием «От Убежища до Пустоши» знакомит зрителей с актерами и съемочной сериала. В видео появляется Тодд Говард, глава Bethesda. Он с восторгом рассказывает, насколько его впечатлила обстановка в сериале и внимание к мелочам.

Сериал «Fallout» был создан исполнительными продюсерами Джонатаном Ноланом и Лизой Джой, известными по работе над «По миру Дикого Запада». Главные роли исполнили Элла Пернелл, Аарон Мотен и Уолтон Хоггинс.

Сюжет сериала разворачивается через 200 лет после апокалипсиса. Он рассказывает историю о «тех, кто имеет, и тех, кто не имеет, в мире, где почти ничего не осталось». Обитатели роскошных противорадиационных убежищ вынуждены вернуться на поверхность, где их ждет сложная, причудливая и чрезвычайно жестокая вселенная.

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Сериал «Fallout» получил 16 номинаций на премию «Эмми». В настоящее время продолжается производство второго сезона.

Источник: Eurogamer

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