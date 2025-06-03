Фаны нашли намек на ремейк Assassin’s Creed: Black Flag в линейке фигурок PureArts — там нет Эдварда

Фанаты нашли намек на ремейк Assassin’s Creed: Black Flag — и на этот раз утечки вынюхивают не у Steam или инсайдеров, а у компании-производителя фигурок PureArts.

В марте состоялся стрим, где производитель коллекционных фигурок Assassin’s Creed проговорился о ремейке. Фанаты заметили, что в представленном мерче не хватает миниатюры Эдварда Кенвея — капитана и убийцы из Black Flag. Представителя прямо спросили об этом, и один из них не сдержался и намекнул, что «с Эдвардом что-то происходит».

«Я думаю, что да… Я точно видел статью об этом… с Эдвардом что-то происходит, и наша ПВХ-фигурка масштабом ⅛ соответственно это отразит», — ответил один из представителей PureArts на вопрос, было ли это «что-то» уже объявлено.

Официально Ubisoft не анонсировала римейк, хотя поклонники подозревали, что проект находится в работе. Исходя из ответа PureArts предполагаем, что именно внешность Эдварда обновляют, чтобы фигурка не была устаревшей на фоне будущего римейка.

Если бы фраза PureArts была единственной относительно Assassin’s Creed: Black Flag — можно было бы предположить, что мысль о римейке «притянута за уши». Однако в прошлом году CEO Ubisoft Ив Гильмо говорил, что компания планирует обновить несколько классических игр серии. Многие поклонники предположили, что достойным кандидатом в ремейки является одна из самых любимых частей Black Flag.

Официально Ubisoft не комментировала ситуацию. Возможно студия решила действовать тихо, как недавно сделала Bethesda с ремастером Oblivion. Вероятно, что римейк Assassin’s Creed: Black Flag находится не в концепте, а уже в производстве, если студия утверждает обновленную модель Эдварда.

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Источник: PC Gamer