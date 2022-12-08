ФБР обеспокоено введением Apple сквозного шифрования данных iCloud – агентство хочет получить «законный доступ по запросу»

Государственные органы США незамедлительно отреагировали на объявление Apple о внедрении сквозного шифрования в iCloud. Функция шифрования, которую компания называет Advanced Data Protection не позволит Apple или кому-либо еще получить доступ к зашифрованным данным пользователей. Такой поворот дел не понравился ФБР, уже судившимся с Apple на предмет предоставления доступа к данным преступника.

В заявлении для The Washington Post ФБР заявило, что «глубоко обеспокоено угрозой сквозного шифрования и шифрования с доступом только для пользователей». Бюро заявило, что сквозное шифрование и расширенная защита данных Apple усложняют его работу и что оно запрашивает «законный доступ по запросу».

«[Сквозное шифрование] препятствует нашей способности защитить американский народ от преступных действий, начиная от кибератак и насилия в отношении детей и заканчивая незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью и терроризмом», — говорится в заявлении ФБР. — «В век кибербезопасности и требований «безопасности по запросу» ФБР и партнерам по правоохранительным органам нужен законный доступ по запросу».

Бывший сотрудник ФБР Саша О’Коннелл также высказала свое мнение, заявив The New York Times:

«Приятно видеть, что компании уделяют первостепенное внимание безопасности, но мы должны помнить, что есть компромиссы, и один из них, который часто не учитывается, – возникающее ограничение доступа правоохранительных органов к цифровым доказательствам».

В январе 2020 года Apple якобы отказалась от планов по шифрованию пользовательских данных в ‌iCloud‌ по настоянию ФБР, которое было обеспокоено тем, что такой шаг помешает расследованиям и его разведывательным усилиям. Во вчерашнем интервью The Wall Street Journal вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги назвал эти данные неверными. «Я слышал этот слух, но я не знаю, откуда он взялся».

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В том же интервью Федериги заверил, что Apple «глубоко ценит и поддерживает работу правоохранительных органов. Мы считаем, что у нас действительно одна и та же миссия — обеспечивать безопасность людей».

Источник: Mac Rumors