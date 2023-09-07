Samsung анонсировала NVMe SSD 990 Pro емкостью 4 ТБ со скоростью чтения до 7450 МБ/с и 1,6 млн IOPS

Samsung подготовила к выпуску новую версию своего твердотельного накопителя 990 Pro емкостью 4 ТБ, предназначенную для геймеров и создателей контента. Как заверяет производитель, новый NVMe SSD предлагает «самую высокую производительность произвольного чтения среди потребительских твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 4.0 на рынке».

NVMe PCIe 4.0 накопитель Samsung 990 Pro емкостью 4 ТБ имеет тонкий дизайн, благодаря чему может поместиться в ультратонкий ноутбук или игровую консоль. Предлагаются версии с радиатором или без него. Чипы V-NAND и улучшенный контроллер обеспечивают скорость чтения до 7450 МБ/с и скорости записи до 6900 МБ/с. Количество операций ввода-вывода в секунду при чтении достигает 1,6 млн, при записи – 1,55 млн. Ресурс записи увеличен вдвое по сравнению с моделью на 2 ТБ и достигает 2400 ТБ.

Твердотельный накопитель Samsung 990 Pro емкостью 4 ТБ поступит в продажу по цене $345 за стандартную версию и $355 за модификацию, оснащенную радиатором. Продажи стартуют в октябре.

Источник: Engadget