Под видом дорогой памяти DDR5 продавали старую DDR2: выявлена новая схема мошенничества

В нынешних условиях дефицита и подорожания оперативной памяти на рынке обнаружилась новая разновидность мошенничества с этим компонентом ПК. Запечатанный комплект DDR5, проданный как новый, на самом деле содержал старые модули DDR или DDR2. Об этом случае стало известно благодаря сообщению читателя ресурса Videocardz, и это первый зафиксированный пример именно такой схемы.

Мошенничество с DDR5

Пользователь под ником BravoNorris приобрел на Amazon Spain четыре комплекта оперативной памяти XPG Caster 32 ГБ (2×16 ГБ) DDR5-6000 CL40. Три набора прибыли первыми, четвертый — через несколько дней. Все отправления по трекингу шли из Ирландии. Один комплект он перепродал, другой установил в систему — память работала без проблем.

Проблема обнаружилась при вскрытии третьего комплекта во время сборки ПК. Коробка была запаяна в пленку и внешне выглядела вполне аутентично. Внутри же лежали два старых модуля DDR или DDR2, на которые наклеили стикеры, имитирующие маркировку радиаторов DDR5, а также металлическая пластина — вероятно, для создания «правильного» веса упаковки.

По словам покупателя, наклейки могут ввести в заблуждение человека, который смотрит только в окошко коробки, хотя вблизи качество печати выглядит сомнительно. Четвертый, еще не открытый комплект оставили для сравнения, чтобы сопоставить настоящую упаковку с поддельной. Наиболее вероятное объяснение — мошенничество с возвратом. Кто-то мог заменить содержимое, снова запаять коробку, вернуть товар и получить деньги за него. А уже после этого продавец повторно выставил товар на продажу как новый.

Запрос на возврат уже подали, но пока непонятно, согласится ли Amazon на возмещение. В таких ситуациях советуют снимать распаковку на видео — вместе с пломбами, пленкой и серийными номерами. Это может помочь в споре о возврате средств, хотя банки не всегда принимают такие доказательства. Если продавец отказывает, единственным вариантом может остаться чарджбек через банк.

Редакция Videocardz обратилась к ADATA с просьбой прокомментировать ситуацию и сообщить, известны ли компании подобные случаи с памятью XPG и как покупателям проверять подлинность продуктов.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Комментарий ADATA

ADATA заявила, что призывает приобретать продукцию исключительно у официальных авторизованных партнеров и дистрибьюторов. Для проверки подлинности компания предоставляет специальный раздел на своем сайте с информацией об обнаружении подделок. Также ADATA пообещала усилить информирование пользователей через официальные каналы и продолжить мониторинг неавторизованных торговых площадок.

Этот случай показывает, что даже запечатанная упаковка от крупного онлайн-ритейлера не гарантирует подлинность дорогих комплектующих, поэтому при покупке оперативной памяти и других комплектующих стоит внимательно проверять содержимое сразу после получения. И снимать процесс распаковки на видео.

Источник: Videocardz