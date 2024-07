Феномен перезапусков: 10 франшиз, которые никогда не надоедают зрителям

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Голливуд регулярно обращается к проверенным временем сюжетам, обновляя популярные франшизы. Эта тенденция охватывает широкий спектр жанров: от классических монстров до супергероев. Издание Gamespot подготовило список киносерий, которые чаще всего получали новую жизнь на экране, а мы кратко пересказываем.

Дракула / Dracula

Количество перезапусков: примерно 63

Граф Дракула лидирует по количеству перевоплощений на экране. Самая известная адаптация — фильм 1931 года с Белой Лугоши. Среди других известных актеров, которые играли вампира, — Кристофер Ли, Гари Олдман и Николас Кейдж. Даже сегодня интерес к Дракуле не угасает, о чем свидетельствует будущий фильм «Носферату» с Биллом Скарсгардом в главной роли.

Франкенштейн / Frankenstein

Количество перезапусков: примерно 52

Творение доктора Франкенштейна не отстает от своего «коллеги» по жанру. Самой известной экранизацией остается фильм 1931 года с Борисом Карлоффом в роли монстра Франкенштейна. До этого уже было три фильма и два перезапуска. В последующих фильмах Universal монстра играли Лон Чейни-младший и Бела Лугоши. Позже появилась серия из семи фильмов от Hammer Films, начиная с «Проклятие Франкенштейна» 1957 года. Среди современных актеров, которые воплощали создание, — Роберт Де Ниро и Аарон Экхарт.

Шерлок Холмс / Sherlock Holmes

Количество перезапусков: примерно 33

Несмотря на споры по поводу авторских прав, Шерлок Холмс остается одним из самых популярных персонажей для адаптаций. Первая короткая лента о Холмсе появилась в 1900 году. Среди известных актеров, которые играли детектива, — Бэзил Рэтбоун, Питер Кушинг, Майкл Кейн, Роберт Дауни-младший и Иэн МакКеллен. Недавно Генри Кавилл сыграл Шерлока в фильмах Netflix про Энолу Холмс.

Бэтмен / Batman

Количество перезапусков: 8

Темный рыцарь Готэма пережил несколько ключевых перезапусков. До Майкла Китона, который сыграл Бэтмена в 1989 году, было несколько экранизаций. Уэл Килмер и Джордж Клуни играли того же Бэтмена, что и Китон. Настоящий перезапуск произошел в 2005 году с «Бэтмен: Начало» и Кристианом Бейлом в главной роли. Затем был Бен Аффлек в фильмах расширенной вселенной DC, а теперь — Роберт Паттинсон. Джеймс Ганн планирует представить нового Бэтмена в фильме «Храбрые и смелые» (The Brave and the Bold).

Годзилла / Godzilla

Количество перезапусков: 7

Первый фильм о Годзилле вышел в 1954 году. Японская франшиза часто игнорировала события предыдущих фильмов. «Шин Годзилла» и «Годзилла минус один» — отдельные перезапуски. Американская «Годзилла» 1998 года была самостоятельным проектом. Перезапуск 2014 года породил «МонстроВселеннаю», последний фильм которой — «Годзилла против Конга: Новая империя» — стал хитом.

Супермен / Superman

Количество перезапусков: 4 (пятый запланирован на 2025 год)

Кирк Алин был первым кино-Суперменом, затем роль перешла к Джорджу Ривзу. Кристофер Рив до сих пор больше всего ассоциируется с этой ролью. «Возвращение Супермена» 2006 года с Брэндоном Раутом игнорировало события третьего и четвертого фильмов с Ривом. Генри Кавилл сыграл Супермена в нескольких фильмах расширенной вселенной DC. В следующий раз года Дэвид Коренсвет сыграет младшую версию героя в новом фильме Джеймса Ганна.

Человек-волк / The Wolf Man

Количество перезапусков: 4 (пятый запланирован на 2025 год)

Еще один классический монстр, Человек-волк, также неоднократно возвращался на экраны. Лон Чейни-младший сыграл Ларри Талбота/Человека-волка в шести фильмах. С тех пор большинство появлений персонажа были в отдельные фильмах, включая «Человек-волк» 2010 года с Бенисио дель Торо. В январе 2025 года выйдет новый фильм режиссера Ли Уоннелла с Кристофером Эбботтом в главной роли.

Мумия / The Mummy

Количество перезапусков: 4

В первой версии франшизы было шесть фильмов с участием таких актеров, как Борис Карлофф, Том Тайлер, Лон Чейни-младший и Эдди Паркер. Hammer Films выпустила серию фильмов о мумии с 1959 по 1971 год. Перезапуск 1999 года с Бренданом Фрейзером — самая известная версия франшизы. Фильм «Мумия» 2017 года с Томом Крузом должен был положить начало «Темной вселенной», но проект не имел успеха.

Хэллоуин / Halloween

Количество перезапусков: 4

Франшиза «Хэллоуин» имеет сложную хронологию. «Хэллоуин 3» — отдельный фильм, не связанный с Майклом Майерсом. «Хэллоуин: 20 лет спустя» и «Хэллоуин: Воскресение» игнорировали события предыдущих сиквелов. Роб Зомби сделал полный перезапуск в 2007 году. С 2018 года выпустили еще три фильма, которые снова перезапустили франшизу.

Черепашки-ниндзя / Teenage Mutant Ninja Turtles

Количество перезапусков: 3

После первой трилогии фильмов о Черепашках-ниндзя (1990–1993) вышел анимационный фильм 2007 года. Майкл Бэй спродюсировал новую версию в 2014 году и ее сиквел в 2017 году. Сейчас франшиза представлена анимационным фильмом «Подростковые мутанты ниндзя-черепашки: Безумный хаос» и его будущим продолжением.

Источник: Gamespot

