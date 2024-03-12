Новости Кино 12.03.2024 в 16:07 comment views icon

Майкл Китон говорит, что не понял своего камео в «Морбиусе» и не против вернуться к роли Бэтмена

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Майкл Китон говорит, что не понял своего камео в «Морбиусе» и не против вернуться к роли Бэтмена

Кассовые новости о «Мадам Паутине» сейчас не обходятся без упоминания о другом провальном фильме из Вселенной Человека-паука от Sony — «Морбиус» с Джаредом Лето.

За все время проката фильм собрал скромные $167,5 млн, однако отметился не только сомнительными заработками, но и непонятным камео Майкла Китона. Актер появляется в сцене после титров в образе Стервятника, вероятно, создавая основу для «Зловещей шестерки» — команды суперзлодеев, которая борется против Человека-паука.

В то же время в недавнем интервью в подкасте Happy Sad Confused Китон заявил, что и сам не мог понять, что этим камео хотели сказать в Sony:

«Не имею представления. Никакого, ноль. Тогда они даже не смогли это объяснить», — заявлял Китон.

В то же время Китон сказал в интервью, что не против повторить роль Бэтмена. Ранее он примерил на себя роль Брюса Уэйна в дилогии Тима Бертона 1990-х годов.

«Я об этом не думаю, но никогда не говори никогда», — сказал он.

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