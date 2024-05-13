Новости Кино 13.05.2024 в 09:47 comment views icon

«Годзилла и Конг: Новая империя» увеличил мировую кассу до $560 млн — фильм готовится взять рекорд MonsterVerse

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Катерина Даньшина

Автор новостей

«Годзилла и Конг: Новая империя» увеличил мировую кассу до $560 млн — фильм готовится взять рекорд MonsterVerse

«Годзилла и Конг: Новая империя» отстает от действующего кассового лидера MonsterVerse «Конг: Остров черепа» всего на $10 млн.

MonsterVerse (Вселенная Монстров) — медиафраншиза и киновселенная, основанная на серии «фильмов о монстрах» (Годзилла и Кинг-Конг), распространяемая Warner Bros. и продюсируемая Legendary Entertainment совместно с Toho.

В эти выходные глобальная касса «Новой империи» пополнилась на $3,8 млн с 78 международных рынков и теперь достигает $558,8 млн ($366,9 млн за рубежом, остальные — Северная Америка). У лидера MonsterVerse по кассе, фильма «Конг: Остров черепа» 2017 года, на данный момент $568 млн, а «новичку» может понадобиться всего два уик-энда, чтобы побить рекорд — по сообщениям Collider, динамика кинотеатрального внимания к «Новой империи» не замедляется, несмотря на цифровой релиз.

Фильм режиссера Адама Вингарда с актерским ансамблем, который включает Ребекку Холл, Брайана Тайри Генри, Дэна Стивенса и Кейли Хоттл, рассказывает об эпическом противостоянии с участием могущественного Конга и грозной Годзиллы. На этот раз они столкнулись с новой колоссальной угрозой, которая ставит под сомнение их существование — и людей.

По данным The Hollywood Reporter, Дэйв Каллахем (известный тем, что вместе с режиссером Дестином Дэниелом Креттоном написал сценарий для фильма «Шан-Чи и Легенда о десяти кольцах») работает над следующим сценарием для MonsterVerse. Благодаря последним кассовым достижениям «Новой империи» на данный момент заработки франшизы превысили $2,5 млрд — «Вселенная монстров» уступает лишь таким гигантам индустрии, как MCU ($11,7 млрд) и «Звездные войны» ($5 млрд).

Рецензия на фильм «Годзилла и Конг: Новая империя» / Godzilla x Kong: The New Empire

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Тем временем «Королевство планеты обезьян» увеличило свою глобальную кассу до $129 млн (бюджет фильма — $160 млн), заняв первое место в прокате США с $56,5 млн в этот уик-энд), по данным Variety

По прогнозам, лента Уэса Болла имеет все шансы повторить успех предыдущих частей. «Восстание планеты обезьян» и «Война за планету обезьян» заработали $481 млн и $490 млн соответственно, тогда как «Рассвет планеты обезьян» — пока «самый богатый» в 56-летней франшизе с $710 млн.

Действие фильма разворачивается задолго до правления Цезаря (вождя революции в исполнении Энди Серкиса) и рассказывает о молодой обезьяне по имени Ноа (Оуэн Тиг), что отправляется в изнурительное путешествие с человеком по имени Мэй (Фрея Аллан), результаты которого определят дальнейшее развитие как обезьян, так и людей.

Рецензия на фильм «Королевство планеты обезьян» / Kingdom of the Planet of the Apes

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