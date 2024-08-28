«Фэнтези высочайшего уровня»: второй сезон сериала «Властелин колец» получил первые отзывы и 80% на Rotten Tomatoes

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Журналисты профильных изданий поделились первыми отзывами на второй сезон сериала «Властелин колец» накануне официального релиза на сервисе Prime Video — и они в основном положительные.

Сейчас на Rotten Tomatoes второй сезон сериала имеет 80% от критиков. Для сравнения: у первого 83% от журналистов и 38% от зрителей (так что, вероятно, после официального релиза нас ожидает кардинально иная оценка аудитории). Ниже приводим несколько цитат из рецензий:

Брэдли Рассел, Games Radar: « Подобно творчеству Толкина, сериал Prime Video запутанный, плотный и иногда противоречивый. Однако каким-то образом на фоне этого появляется ощущение великолепно выполненной работы » .

Подобно творчеству Толкина, сериал Prime Video запутанный, плотный и иногда противоречивый. Однако каким-то образом на фоне этого появляется ощущение великолепно выполненной работы . Хелен О’Хара, Empire Magazine: « Роскошно сделанный, бесконечно красивый для просмотра и достаточно существенный, чтобы взволновать вас. Это фэнтези высочайшего уровня » .

Роскошно сделанный, бесконечно красивый для просмотра и достаточно существенный, чтобы взволновать вас. Это фэнтези высочайшего уровня . Рон Хиллард, Discussing Film: « Второй сезон «Колец власти» далек от совершенства из-за нехватки сюжетных линий, но в целом шоу способно захватить суть оригинальных тем Дж. Р. Р. Толкина » .

Второй сезон «Колец власти» далек от совершенства из-за нехватки сюжетных линий, но в целом шоу способно захватить суть оригинальных тем Дж. Р. Р. Толкина . Джереми Матей, Slashfilm: « Хотя сериал и не достигает высот оригинальных романов Толкина или экранизаций Питера Джексона, он похож на следующую «лучшую вещь»: уверенное и увлекательное возвращение в Средиземье » .

Хотя сериал и не достигает высот оригинальных романов Толкина или экранизаций Питера Джексона, он похож на следующую «лучшую вещь»: уверенное и увлекательное возвращение в Средиземье . Дэниел Баптиста, The Movie Podcast: « Второй сезон «Колец власти» — это фантастическое возвращение в Средиземье, которое продолжает переосмысливать телевидение. Это более глубокая и мрачная история, наполненная лучшими визуальными эффектами, которые когда-либо демонстрировались на телеэкране » .

Второй сезон сериала «Властелин колец» официально дебютирует уже завтра, 29 августа, на платформе Prime Video — с первыми тремя эпизодами. Остальные пять будут выходить еженедельно до 3 октября.

Напомним, что первый сезон, который вышел в 2022 году, обошелся Amazon в невероятные $450 млн и, по словам студии, впоследствии столкнулся с волной ревью-бобминга (спама негативных отзывов с целью обвалить рейтинг шоу). В то же время дальнейшая статистика показала, что шоу к тому времени досмотрели до конца только 37% аудитории.

На данный момент первый сезон «Колец власти» остается самым масштабным дебютом Prime Video, который привлек в день премьеры 25 млн зрителей. Посмотрим, побьет ли этот рекорд продолжение.

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