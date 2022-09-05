Amazon «заморозила» отзывы к сериалу «Властелин колец: Кольца власти» на три дня — в день премьеры шоу привлекло 25 миллионов зрителей

Отзывы пользователей на сериал «Властелин колец: Кольца власти» будут публиковаться на странице Amazon Prime Video после 72-часовой задержки. Таким образом компания хочет сдержать волну review bombing – спама негативных отзывов с целью обвалить рейтинг шоу. В трехдневный срок отзывы будут оцениваться на предмет написания реальными людьми и содержательности.

В настоящее время на Rotten Tomatoes сериал имеет общий рейтинг аудитории 34% при рейтинге среди критиков в 84%. На IMDb 24,7% рецензентов дали ему одну звезду – сейчас рейтинг шоу равен 6.8 из 10.



В прошлом Rotten Tomatoes попытались решить аналогичную проблему, размещая лишь обзоры пользователей, доказавших покупку билета на рецензируемые фильмы. Также они стали блокировать публикации отзывов о фильмах, которые еще не вышли в прокат. С негативных обзоров и оценок также ведут борьбу Steam, YouTube и другие платформы.

Блокировка по билету не сработает с телесериалами, но помогла стабилизировать ситуацию с review bombing для фильмов «Капитан Марвел», «Черная пантера» и «Звездные войны: Последние джедаи». Varietу прогнозируют, что ситуация с рейтингом «Колец власти» на Prime Video может выправиться к выходным.

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Amazon заявила, что сериал «Властелин колец: Кольца власти» привлек более 25 млн зрителей по всему миру в день выхода. На сегодняшний день это самый масштабный релиз на Prime Video. Как правило, компания не публикует таких данных, но в данном случае громкие цифры стали сигналом об успехе для зрителей и инвесторов. Amazon инвестировала в проект около $1 млрд, включая выплату числе $250 млн за права на франшизу.

Источник: The Verge