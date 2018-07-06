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Украинский облачный сервис для хранения и передачи данных FEX.NET выпустил приложение FON Radio для прослушивания онлайн-радио на мобильной платформе iOS.

В приложении FON Radio доступны радиостанции различных жанров, приложение позволяет слушать радио-онлайн без регистрации и воспроизводить аудио в фоновом режиме. Битрейт воспроизводимого аудио в приложении FON Radio меняется в зависимости от скорости интернет-подключения.

При помощи приложения FON Radio вы можете слушать любимые радиостанции онлайн и отмечать понравившиеся для более удобного доступа к ним. В приложении реализован поиск, радиостанции распределены по музыкальным жанрам и направлениям, загрузить его можно по следующей ссылке.

“Статистика прослушивания радио на FEX.NET и в почтовом клиенте FEX Mail показала, что наши пользователи заинтересованы в радио. Приложение FON Radio является продолжением политики нашего ресурса. Это первая версия приложения и в дальнейшем мы намерены существенно увеличить количество радиостанций доступных в приложении и расширить его функциональные возможности” — прокомментировал выход приложения директор по коммуникациям FEX.NET Антон Семчишин.

Напомним, что облачный сервис для хранения и передачи данных с функцией воспроизведения мультимедиа контента онлайн FEX.NET недавно достиг отметки в 100 тыс. платящих пользователей. Сервис поддерживает работу на платформах Windows, MacOS, Smart TV, Android и iOS, а также через веббраузеры на FEX.NET.

Источник: FEX.NET