FEX.NET привлек 100 тысяч платных подписчиков и собрался унифицировать украинские тарифы с мировыми

Представители украинского сервиса хранения и передачи данных FEX.NET сообщили, что количество премиум-подписчиков достигло 100 тысяч человек, а количество загруженных файлов превысило 500 млн штук.

«Мы показали быстрый рост ресурса и увидели, что украинский рынок уже готов к высоким технологиям. Теперь мы унифицируем цены на подписку для украинских пользователей с общемировыми», — прокомментировал достижение ресурсу AIN.UA генеральный директор FEX.NET Сергей Ковальчук.

В данный момент стоимость подписки составляет 30 грн/мес за план FEX Plus 1ТБ, 90 грн/мес за FEX Plus 2ТБ и 150 грн/мес за FEX Plus 3ТБ.

В компании также рассказали, что всего за период работы на сервис было загружено более 500 миллионов файлов, а количество ежемесячных загрузок файлов пользователями выросло с 2,5 млн файлов на апрель прошлого года до практически 80 млн файлов на апрель 2018 года.

Отметим, что бесплатный аккаунт FEX.NET позволяет хранить файлы на протяжении 7 дней, после чего файлы автоматически удаляются. В свою очередь платный аккаунт FEX Plus позволяет хранить файлы в течение всего срока действия подписки, вдобавок пользователи FEX Plus из стран СНГ также получают доступ к бесплатной коллекции лицензионных фильмов и онлайн-радио.

Напомним, что сервис FEX.NET (File EXchange Network) был запущен в январе 2017 года командой файлообменника EX.UA, который прекратил свою работу в конце 2016 года.

Источник: AIN.UA