Фейковое платное приложение MyEtherWallet для работы с Ethereum-кошельками вышло на вершины рейтинга App Store

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Неофициальное приложение-кошелёк MyEtherWallet для iOS, которое продавалось в App Store по цене $4,99, всего за неделю заняло третью строчку в рейтинге популярности в соответствующем разделе «Финансы».

В лучшем случае, название приложения просто совпадает с названием популярного сервиса MyEtherWallet, который предназначен для создания Ethereum-кошельков и выполнения транзакций. Но, скорее всего, оно является жульническим ПО, предназначенным для сбора информации о кошельках пользователей. Разработчиком приложения указан Nam Le, который никак не связан с оригинальным сервисом MyEtherWallet. Ранее он создал два игровых приложения о рыбалке и воине-панде, но никогда не занимался ПО для криптовалют. Отметим, сам сервис MyEtherWallet не имеет собственного официального приложения в Apple App Store.

Цифровой кошелёк для работы с криптовалютой включает публичный адрес, на который могут быть отправлены деньги, и секретный ключ, известный только владельцу. Неофициальное приложение MyEtherWallet, по заверениям разработчика, хранит ключи локально на устройстве пользователя в зашифрованном виде.

Разработчики сервиса MyEtherWallet заявили в Twitter, что не имеют отношения к данному приложению и уже заполнили документы, необходимые для предотвращения мошенничества.

Источник: The Verge