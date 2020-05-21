Финансовый отчёт Take-Two Interactive Software: существенный рост чистого дохода и прибыли, планы по выпуску 93 игр в следующие 5 лет





Компания Take-Two Interactive Software опубликовала свой финансовый отчёт, а заодно поделилась и другой интересной информацией. В четвёртом квартале фискального 2020 года, который завершился 31 марта 2020 года, компания получила чистый доход в сумме $760,5 млн, что на 41% больше аналогичного периода предыдущего года.

Отмечается, что текущие потребительские расходы (которые включают виртуальную валюту, дополнительный контент и внутриигровые покупки) увеличились на 40% и составили 54% от общего чистого дохода компании за четвёртый квартал фискального 2020 года. Наибольший вклад в доходы внесли проекты NBA 2K20 и NBA 2K19, Grand Theft Auto Online и Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2 и Red Dead Online, Borderlands 3, Sid Meier’s Civilization VI, Social Point’s, WWE SuperCard и WWE 2K20. Чистая прибыль Take-Two Interactive Software выросла сразу на 116% и достигла показателя $122,7 млн или $1,07 в пересчёте на каждую акцию.

Что касается итогов всего фискального 2020 года, то компания получила чистый доход в сумме $3,089 млрд, что превышает результат предыдущего года на 16%. Текущие потребительские расходы возросли на 29% и достигли доли 45% от общего чистого дохода. Наиболее доходные проекты практические те же, что и по итогам последнего квартала. Читая прибыль составила $404,5 млн (или $3,54 в пересчёте на каждую акцию), прирост по сравнению с фискальным 2019 годом – 21%.

Ряд проектов кампании оказался очень успешными. Например, за всё время существования на рынке игры Grand Theft Auto V она разошлась тиражом в 130 млн копий. Продажи Red Dead Redemption 2 достигли 31 млн копий. Игра Borderlands 3 достигла рубежа в 10 млн проданных копий. Игра Mafia 3 продемонстрировала результат в 7 млн копий, а The Outer Worlds – 2,5 млн копий.

Также отмечается, что у компании Take-Two Interactive Software имеются грандиозные планы на будущее. На протяжении ближайших 5 лет она намерена выпустить 93 игры. При этом большая часть из них (72 проекта) выйдет на всех основных игровых платформах, а остальные (21 игра) – только на мобильных устройствах. Почти половина среди всех этих игр (46) будут разворачиваться в новых игровых вселенных, а 47 проектов продолжат повествование по уже известным франшизам.

Компания ощущает на своей деятельности влияние коронавирусной инфекции COVID-19. С середины марта все офисы Take-Two Interactive Software переведены на удалённую работу. Тем не менее, такой график не должен вызвать каких-либо значительных задержек в графике выхода новых игр. Лишь релиз игры Kerbal Space Program 2 перенесли на осень 2021 года. Вместе с тем, люди, оставаясь на карантине, более активно запускают игры, что способствует росту доходов. Но этот эффект уже отразится в следующем финансовом отчёте.

Источник: Take-Two Interactive Software