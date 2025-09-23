Новости Устройства 23.09.2025 comment views icon

Флагман Vivo X300 во всей красе: официальные изображения и характеристики

Вадим Карпусь

Автор новостей

Флагман Vivo X300 у всій красі: офіційні зображення та характеристики

Vivo объявила, что презентация флагманской серии смартфонов Vivo X300 состоится 13 октября 2025 года в 19:00 по местному времени в Китае. Она придет на замену линейке Vivo X200. На мероприятии покажут не только смартфоны X300 и X300 Pro, но и целый ряд сопутствующих продуктов: планшет Vivo Pad 5e, наушники Vivo TWS 5 и умные часы Vivo Watch GT 2.

Дизайн

Серия Vivo X300 получила комплексное обновление дизайна. Смартфоны будут иметь большой круглый блок камер, эффект «подвешенных капель воды», холодно-скульптурное стекло и скрытую фронтальную камеру, которая должна создавать «невидимый» визуальный эффект. В случае Vivo X300 Pro камера заметнее выступает над задней панелью корпуса.

Для Vivo X300 предусмотрено четыре цвета: Lucky Color, Cozy Purple, Free Blue и Pure Black. Флагманская модель X300 Pro будет доступна в двух цветах, среди которых выделяется оттенок Wild Brown. Кроме того, компания готовит специальную Satellite Edition.

Vivo X300

Смартфон Vivo X300 будет иметь только что представленный процессор MediaTek Dimensity 9500, который обеспечит высокую производительность и поддержку современных функций искусственного интеллекта. Чип будут дополнять конфигурации памяти 12+256 ГБ и 16+512 ГБ. Толщина корпуса будет всего 7,95 мм, а диагональ экрана составит 6,31 дюйма. Упоминается об использовании «бархатного стекла» и вертикальной металлической рамки. Смартфон будет поставляться с операционной системой Android 16 и фирменной оболочкой OriginOS 6.

Vivo X300 Pro

Отличия между Vivo X300 и Vivo X300 Pro

Флагманская модель X300 Pro также будет основана на процессоре MediaTek Dimensity 9500. В этом случае специальная версия Satellite Edition предложит 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ быстрого хранилища на базе памяти UFS 4.1 (с четырехканальным доступом). Также в смартфоне использованы дополнительные процессоры VS1 и V3+. Эта конфигурация направлена на улучшение работы с камерами и мультимедиа. Устройство получит батарею емкостью 6510 мА-ч. Здесь также предложат Android 16 с оболочкой OriginOS 6.

Vivo Pad 5e и другие устройства

Вместе со смартфонами будет представлен Vivo Pad 5e — планшет для обучения и развлечений. Он получит 12,1-дюймовый дисплей с пониженным уровнем вредного излучения, процессор Snapdragon 8s Gen 3, поддержку офисного пакета WPS и специальное приложение CAJViewer. Планшет будет доступен в трех цветах: черном, синем и фиолетовом.

Источник: thetechoutlook, gsmarena

