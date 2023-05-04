«Флэш» получил грандиозный четырехсерийный финал — один из старейших сериалов DC на CW завершится 24 мая

9-й и последний сезон супергеройского сериала DC «Флэш», который транслировался на канале CW в течение 10 лет, подходит к концу – и на финальные испытания персонажей выделили четыре эпизода.

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Первая серия финала под названием «Новый мир. Часть первая» вышла 3 мая – в ней Айрис Уэст (Кэндис Паттон) узнала о новой потенциальной вехе в карьере, однако была вынуждена прекратить любые празднования из-за исчезновения Барри Аллена (Томас Грант Гастин). Сам Флэш пытается вернуться домой, встречая по дороге множество знакомых лиц. События последующих эпизодов будут следовать за этой сюжетной линией. Параллельно Кионе (Даниэль Панабейкер), Честер (Брендон Макнайт), Сесиль (Даниэль Николет) и Аллегра (Кайла Комптон) попытаются решить собственные проблемы.

Уже известно, что в финальных эпизодах должны появиться приглашенные звезды – в первом зрителе увидели Мэтта Летшера в роли Эобарда Тоуна (Обратного Флеша), а в третьем ждут возвращения Джессики Паркер Кеннеди и Рика Коснета, которые повторят роли Норы Вест-Аллен и Эдди Тоуна.

График выхода финальных серий:

«Новый мир, часть вторая»: 10 мая

«Новый мир, часть третья»: 17 мая

«Новый мир, часть четвертая»: 24 мая

Действительно ли это финал для телевизионной карьеры Arrowverse на The CW?

Приключения супергероев Вселенной Стрелы более 10 лет транслировались на The CW. Первоначально Arrowverse состоял из 6 шоу, которые шли одновременно («Стрела», «Флэш», «Супергёрл», «Легенды завтрашнего дня», «Бэтвумен», «Борцы за свободу: Луч»), но со временем сократился до одного «Флэша».

Ранее появлялась информация о еще одном шоу Arrowverse под названием Justice U, посвященному бывшему товарищу по команде Оливера Куина Джону Дигглу, который будет тренировать новое поколение супергероев. Однако после анонса о шоу больше не вспоминали.

Сейчас Джеймс Ганн и Питер Сафран пересматривают список контента DC, и за отсутствием новостей, кажется, что для Arrowverse в их планах места пока не нашлось.