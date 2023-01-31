DC Studios и Джеймс Ганн представили 10 новых фильмов и сериалов супергеройской киновселенной

DC Studios и Джеймс Ганн, ответственный, вместе с Питером Сафраном, за развитие киновселенной DC, раскрыли полный список лент, которые скоро появятся под руководством двух режиссеров. Список включает пять художественных фильмов и пять телесериалов для HBO Max. Вместе они начнут новую главу киноприключений героев DC, которая называется Chapter One: Gods and Monsters («Глава первая: Боги и монстры»).

Новые фильмы вселенной DC

«Супермен: наследие»

Пока единственный из оглашенного списка, этот фильм уже получил дату выхода – 11 июля 2025 года. В нем отправленный на землю Кал-Эл будет пытаться соотнести свое внеземное происхождение с обычной жизнью. Да, это звучит как перезапуск уже неоднократно рассказанной истории. Проект будет развиваться без Генри Кавилла – Джеймс Ганн сейчас находится в поисках нового Супермена.

«Авторитет», или же «Власть» (The Authority)

Фильм о группе из семи супергероев по мотивам комиксов 1999 года издания DC WildStorm. Персонажи обладают концептуально необычными суперспособностями: один из них, Джек Хоксмур, психически связан с городами, черпая в них свою силу

«Храбрый и Смелый» (фильм о Бэтмене и Робине)

Название The Brave and the Bold перенято у комиксов, выходивших с 1967 по 1983 годы, а также мультсериала 2008-2011 годов. DC описывает его следующим образом: «DCU представит своих Бэтмена и Робина в этой необычной истории отца и сына, вдохновленной комиксом Гранта Моррисона».

«Супергерл: Женщина завтрашнего дня»

Лента представит Кару Зор-Эл, воспитанную на Криптоне. Студия обещает «представить зрителям Супергерл, которую они не привыкли видеть». До этого ее можно было увидеть в кино лишь в ленте «Супергерл» 1984 года с Хелен Слейтер в главной роли.

«Болотная тварь» (Swamp Thing)

История Болотной твари (Swamp Thing или просто «Свамп», как персонажа иногда называли у нас) имела ряд киноадаптаций. Новый фильм будет «ужастиком» и, по заверению DC, покажет нам «темные истоки Болотной твари» (вероятно, речь о происхождении существа).

Также известно, что «Флэш» и новый «Аквамен», о которых было известно ранее, остаются в работе. Более того, «Флэш» должен перезапустить киновселенную. DC обещает, дословно, величайший супергеройский фильм в истории. Кроме того, из побочных ответвлений вселенной DC (Elseworlds) зритель рано или поздно увидит историю темнокожего супермена, второго «Джокера» (4 октября 2024 года) и еще одного «Бэтмена» в исполнении Роберта Паттинсона (3 октября 2025 года).

Сериалы DC (выйдут на HBO Max)

Мультсериал Creature Commandos

Шоу расскажет об еще одной попытке Аманда Уоллер (руководителя «Отряда самоубийц») создать команду «чудовищных заключенных».

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«Уоллер»

Еще один сериал с Амандой, которую сыграет Виола Дэвис. Известно, что в нем примет участие команда Миротворца.

«Бустер Голд»

Давний персонаж комиксов DC Comics, Бустер Голд путешествует во времени. Обычные для будущего технологии и устройства делают его супергероем в наши дни.

«Фонари»

Корпус Зеленых Фонарей был главной полицией галактики с 1959 года, что сделало Хэла Джордана (Зеленый Фонарь Серебряного века) и Джона Стюарта (1971 год) идеальными напарниками. DC Studios заявила, что это будет огромный телесериал, посвященный раскрытию темных тайн обоих персонажей.

«Потерянный рай» (Paradise Lost)

Действие происходит в Темискире, на родине Чудо-женщины, до ее рождения. История будет сфокусирована на интригах скрытого острова.

Джеймс Ганн планирует создать цельную вселенную: героев будут играть одни и те же актеры в фильмах и сериалах. Режиссер пролил немного света на актерский состав будущих лент. По его словам, Бен Аффлек больше не участвует в экранизациях DC, а Генри Кавилл не уволен полностью, но потерял роль Супермена. Однако ряд других известных исполнителей ролей останутся – Закари Ливай, Виоле Дэвис, Джон Сина, возможно и Марго Робби.

Источник: Polygon