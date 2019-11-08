Серийная версия электрокроссовера Ford Mach E попала в объектив журналистов в минимальном камуфляже
До презентации электрокроссовера Ford в стиле Mustang остаются считанные дни (премьера назначена на следующее воскресенье, 17 ноября), поэтому вовсе неудивительно, что один из тестовых экземпляров модели попал в объектив автожурналистов. Удивительно другое — используемый камуфляж практически не скрывает формы новинки, так что у нас есть возможность детально рассмотреть будущий Ford Mach E.
Как видим, электромобиль практически полностью соответствует рендерам, созданным на основе утечек:
Напомним, что первый тизер электрокроссовера Mach E компания Ford показала еще в 2018 году. От официальных лиц также известно, что это будет переднеприводный кроссовер с запасом хода на уровне 300 миль / 500 км.
Серийная версия электромобиля выйдет на рынок осенью 2020 года, при этом по стоимости она будет соответствовать модели Tesla Model Y, на конкуренцию с которой нацелена изначально.
Источник: Electrek