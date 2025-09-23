Когда говорят «устройство превратилось в кирпич», обычно подразумевают выход из строя. С этой NVIDIA RTX 5080 произошло нечто более буквальное.

Один из пользователей Reddit убедился в чрезвычайной полезности видео распаковки. Иначе было бы гораздо труднее доказать то, что он увидел. RTX 5080 стоит слишком дорого, и поэтому обычный кирпич в фирменной упаковке чрезвычайно разочаровывает. Четырехслотовые видеокарты иногда называют в шутку кирпичами (даже в рабочем состоянии), но не настолько.

Как можно видеть, у «устройства» нет ни разъемов, ни кулеров. Но внутри даже может быть кремний, в зависимости от состава материала. Интересно, сколько эта «видеокарта» весит, и как наличие кирпича внутри коробки осталось незамеченным. Мешки с песком, еду и мелочи внутри неповрежденных коробок уже находили, но в этих случаях вес был меньше. Обычно подобный кирпич весит около 3 кг.

Кирпич бережно положили в пакет, защищающий от статического электричества — очень трогательно. Конечно, все запаковано в поролон, чтобы не разбилось. Один из пользователей назвал этот вариант видеокарты Foundation Edition («Фундаментальное издание»), с намеком на возможное применение. Ранее мы писали о старых неисправных видеокартах вместо новых, видеокарты без чипов и разный хлам в коробках, но настолько фундаментальная подделка, вероятно, попалась впервые. Автор поста не написал, что дальше произошло с ценной находкой.

Источник: VideoCardz