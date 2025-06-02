Рюкзаки вместо NVIDIA RTX 5090 — покупатель разоблачил мошенничество с упаковкой на заводе

Пользователь Reddit получил рюкзаки вместо видеокарты NVIDIA RTX 5090 в неповрежденной запакованной коробке. След ведет к заводу.

JamesFerg650 пишет, что купил видеокарту в магазине MicroCenter в Санта-Кларе, США. Уже дома в запечатанной коробке он обнаружил несколько рюкзаков вместо видеокарты. Коробка имела надлежащий вид, поэтому при покупке не возникло никаких подозрений.

Начальная публикация наделала шума, однако на следующий день, после открытия магазина, неудачный владелец видеокарты продолжил историю. Оказалось, что к мошенничеству MicroCenter не причастен. В магазине видели публикацию, и сразу же заменили видеокарту. Работники торговой сети сообщили, что нашли еще 31 такую «видеокарту» (среди непроданных). Кажется, рюкзаки были упакованы в коробки прямо на заводе.

«К счастью, я был единственным клиентом (пока), которому продали одну из них в магазине. Они отследили его до своего поставщика и устроили им неприятности на всю прошлую ночь и сегодня, потому что нашли более 31 (также пока) в своем магазине. Все Zotac 5090. Менеджеры и сотрудники увидели мое сообщение прошлой ночью, начали поиски, которые продолжились сегодня утром», — написал JamesFerg650.

Другой пользователь Reddit рассказал, что видел, как кто-то открывал RTX 5090 в том же магазине. Еще один пользователь поделился ответом, который он получил от службы поддержки MicroCenter:

«Наша команда знает об этих сообщениях и активно расследует эту проблему. В настоящее время мы все еще работаем внутренне с нашей командой в Санта-Кларе, чтобы подтвердить имеющуюся у них информацию. К сожалению, у нас нет никакой информации, чтобы подтвердить, действительно ли это правда, однако мы работаем с командой в Санта-Кларе как можно скорее над этим. Хотя они знают об этих сообщениях, наша команда в магазине сделает все возможное в своем обычном процессе, чтобы проверить эти продукты перед покупкой. Наша лучшая рекомендация по этому поводу — поговорить с командой в Санта-Клари в магазине, если вы планируете посетить магазин, чтобы получить любую дополнительную информацию, которую они могут иметь на тот момент», — MicroCenter через JawaOfficial.

Впоследствии MicroCenter подтвердил, что случай с Reddit является правдивым. Магазин считает, что карты были скомпрометированы на заводе Zotac в Китае еще до того, как их отправили в США. Сеть магазинов уже позаботилась обо всех пострадавших клиентах. Представительство Zotac в США удивлено происходящим и предложило причастным связаться для дальнейшего расследования. Сайт VideoCardz предусмотрительно советует записывать распаковку дорогих устройств на видео.