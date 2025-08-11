В идеальной упаковке: NVIDIA RTX 5090 без процессора и памяти пришла с французского Amazon

Геймер ждал видеокарту NVIDIA RTX 5090 от MSI год, прежде чем получить ее с Amazon во Франции. Трудно представить степень разочарования.

Пользователь Reddit Nice-Screen-4193 заказал MSI RTX 5090 непосредственно на Amazon. Оттуда он получил нерабочую видеокарту с отсутствующим GPU и модулями памяти. Заказ был сделан еще в июле 2024 года непосредственно на Amazon во Франции. То есть не у стороннего продавца маркетплейса, а напрямую у компании.

Упаковка была идеальной, без каких-либо признаков вмешательства. Однако, после осмотра видеокарты владелец обнаружил, что четыре винта вокруг процессорного гнезда были сорваны. Кроме того, кроме того, отпечаток пальца намекал, что видеокартой уже пользовались. Видеокарта была приобретена и обозначена как новая. Подключение видеокарты к системе не дало никакого результата, даже не вращался один из вентиляторов. Пользователь осмотрел карту с помощью фонарика и обнаружил отсутствие чипа и модулей GDDR7.

Случай показывает, что даже доверенные источники не являются гарантией от подобного мошенничества. Вероятно, компоненты RTX 5090 были похищены во время транспортировки, прежде чем попасть на склады Amazon. Поэтому у Amazon очень мало шансов определить, когда и как произошло мошенничество. Неповрежденная упаковка не дает приемщикам повода сомневаться в содержании коробки.

Из-за чрезвычайно высокого спроса на флагманские видеокарты NVIDIA последних трех поколений, они стали желанной целью многочисленных атак мошенников, воров и спекулянтов. В последние годы неоднократно случались случаи получения видеокарт с подменой компонентов, а также коробок, наполненных вместо них разным хламом. Не впервые встречается и абсолютно неповрежденная упаковка в подобных случаях. По крайней мере часть мошенничеств связана с Китаем, где собирают видеокарты, и который испытывает нехватку чипов ИИ на фоне запретов США.

Источник: Tom’s Hardware