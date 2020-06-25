Freelancehunt: В карантин был зафиксирован рекордный спрос на услуги фрилансеров в Украине





Во время карантина рынок украинского фриланса сначала сбавил обороты, но потом поднялся до рекордных показателей, говорится в исследовании украинской фриланс-платформы Freelancehunt. С одной стороны, предприниматели начали экономить и чаще обращаться к сторонним специалистам, с другой — ряды фрилансеров пополнили сокращенные работники.

Общая картина на украинском рынке фриланса этой весной была изменчивой. Март и апрель оказались наиболее «просевшими» месяцами. Совокупный бюджет всех проектов на платформе Freelancehunt в эти два месяца составил по 28 миллионов гривен, что сопоставимо с послепраздничным январем. Впрочем, уже май стабилизировал ситуацию и показал уверенный рост, прибавив за месяц 5 миллионов в бюджеты.

Сравнив количество заказов по месяцам, можно увидеть, что их объем уменьшился незначительно. В марте число проектов сократилось на 10%, но уже апрель вернул все на свои места. Май не только продемонстрировал рост во всех отношениях, но и позволил зафиксировать абсолютный рекорд. Если в среднем на сервисе за неделю публикуется 3600-3800 проектов, то в мае этот показатель вырос до 4200-4300 заказов.

Прирост наблюдался также со стороны самих фрилансеров, причем пик активности пришелся на первые недели карантина. Так, с 16 по 22 марта на сервисе был отмечен скачок новых регистраций. По отношению к аналогичному периоду в феврале прирост составил 43,8%. Если до этого ежедневно регистрировалось в среднем от 500 до 800 человек, то в карантинный март цифра выросла до 900-1200 регистраций. Каждый третий пользователь отметил, что пришел на фриланс «в связи с ситуацией в стране».

Напомним, что сервис Freelancehunt был запущен в 2005 году, на сегодняшний день площадкой пользуются более 550 000 фрилансеров и 220 000 заказчиков в СНГ.

Источник: Freelancehunt