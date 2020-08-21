Функция автозаполнения Google на Android получила защиту с помощью биометрической идентификации





Компания Google добавляет поддержку биометрической идентификации для функции автозаполнения учётных данных в Android. Хотя эта функция была доступна в мобильной ОС уже на протяжении нескольких лет, её изначальную реализацию нельзя назвать безопасной. Дело в том, что для использования автозаполнения не требовалось проходить биометрическую идентификацию или вводить пароль. Таким образом, если посторонний человек получит доступ к разблокированному устройству, то с помощью автозаполнения сможет авторизоваться на сайтах и в приложениях пользователя.

Но благодаря последним обновления Play Services и серверным доработкам работа функции автозаполнения стала более безопасной. Биометрическая идентификация для неё стала доступной на мобильных устройствах с ОС Android 10. Активировать её можно в настройках в разделе Google.

В дальнейшем при открытии любого приложения, требующего ввода идентификационных данных с помощью автозаполнения, пользователю будет предложено сначала подтвердить свою личность с помощью биометрической идентификации. В зависимости от конкретной модели смартфона и настроек, это можно будет сделать путём сканирования отпечатка пальца, радужной оболочки глаза или распознавания лица. Подтверждение личности происходит достаточно быстро.

Новая функция может быть не сразу доступна пользователям смартфонов с Android 10 и последней версией Play Services, так как она также требует выполнения работ и на сервере.

Источник: neowin