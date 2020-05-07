Функция преобразования речи в текст Live Caption из Android появится в Chrome и Chrome OS

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Функция преобразования речи в текст в режиме реального времени Live Caption, сейчас доступная в мобильной операционной системе Android, в скором времени должна появиться и в настольном браузере Chrome, а также в операционной системе Chrome OS. В последних сборках Chrome Canary уже есть возможность получить доступ к переключателю новой функции Live Caption через настройки.

Однако журналисты ресурса The Verge утверждают, что на текущий момент новая функция работает со сбоями. При активации Live Caption в настройках и переходе на страницы YouTube или Twitch для просмотра видео с субтитрами, браузер немедленно аварийно завершал работу. Это не должно вызывать удивления, так как в канале Canary распространяются ранние версии Chrome для разработчиков, и компания предупреждает, что такие версии браузера «могут быть нестабильными».

Если есть желание самостоятельно испытать новую функцию в работе, нужно выполнить следующие действия:

Загрузить последнюю версию браузера Chrome Canary.

Открыть браузер и в адресной строке ввести команду chrome://flags.

На странице Flags найти пункт Live Captions и в раскрывающемся меню выбрать пункт Enabled.

В настройках браузера активировать переключатель для появившегося пункта Live Caption.

На мобильных устройствах функция Live Caption доступна в Android 10 на смартфонах Pixel 4, 3A, 3 и 2, а также «некоторых других Android-смартфонах».

Источник: The Verge