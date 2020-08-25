Функция Samsung Find My Mobile теперь работает и для устройств без интернет-доступа

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Функция Samsung Find My Mobile – это удобный инструмент, который помогает пользователям найти потерянный смартфон. С последним обновлением приложения эта функция теперь будет работать на устройствах Galaxy, которые не подключены к Wi-Fi или сотовой сети.

Функция Offline finding будет использовать сетевую информацию находящихся поблизости устройств семейства Galaxy. Таким образом, даже если потерянный смартфон не может быть найден через мобильную или Wi-Fi сети, расположенные рядом аппараты Galaxy могут помочь в определении его расположения.

Если на смартфоне пользователя активирована функция Offline finding, то его аппарат также сможет сканировать другие устройства, находящиеся в зоне действия, тем самым помогая другим людям находить их потерянные устройства. Кроме того, эта функция может помочь с поиском умных часов или беспроводных наушников, которые недавно использовались.

По умолчанию функция Offline finding не активирована. Её можно включить (или отключить) в настройках и зашифровать свое офлайн-месторасположение, если имеется обеспокоенность о конфиденциальности.

Источник: The Verge