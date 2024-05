Функция Ask Photos в Google Photos позволит искать изображения с помощью голосовых и текстовых контекстных запросов

Google намерена глубже интегрировать искусственный интеллект в сервис хранения фото и видео Google Photos. В рамках этой интеграции в сервисе появится новая функция Ask Photos. Она позволит пользователям искать необходимые изображения с помощью комплексных голосовых или текстовых запросов.

Функция Ask Photos поможет просмотреть всю библиотеку Google Photos с возможностью получить уникальные идентификационные аспекты и использовать контекстные запросы, чтобы найти именно то изображение, которое необходимо. Или это может быть серия связанных фотографий, демонстрирующих прогресс для определенного события или человека.

Ask Photos, a new feature coming to @GooglePhotos, makes it easier to search across your photos and videos with the help of Gemini models. It goes beyond simple search to understand context and answer more complex questions. #GoogleIO pic.twitter.com/OsYXZLo5S1

— Google (@Google) May 14, 2024