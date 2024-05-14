Новости Софт 14.05.2024 в 20:57 comment views icon

Функция Ask Photos в Google Photos позволит искать изображения с помощью голосовых и текстовых контекстных запросов

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новостей

Google намерена глубже интегрировать искусственный интеллект в сервис хранения фото и видео Google Photos. В рамках этой интеграции в сервисе появится новая функция Ask Photos. Она позволит пользователям искать необходимые изображения с помощью комплексных голосовых или текстовых запросов.

Функция Ask Photos поможет просмотреть всю библиотеку Google Photos с возможностью получить уникальные идентификационные аспекты и использовать контекстные запросы, чтобы найти именно то изображение, которое необходимо. Или это может быть серия связанных фотографий, демонстрирующих прогресс для определенного события или человека.

Новая функция выходит за рамки обычного поиска изображений, поскольку Gemini может обнаруживать содержимое изображений. Google привела пример поиска автомобильного номерного знака с запросом о том, какой номер стоит на конкретном автомобиле. Затем фотографии удалось идентифицировать и дать результат с указанным номером.

В другом примере удалось точно определить, когда ребенок научился плавать, на основе изображений, которые уже были в библиотеке пользователя Google Photos. Или же можно запросить демонстрацию успехов ребенка в плавании. Gemini проанализирует библиотеку фотографий, найдет соответствующие фото, распознает различный контекст и найдет, например, занятия плаванием в бассейне, плавание на побережье океана, сертификаты и грамоты с наградами по плаванию, а затем сгруппирует найденные фото в тематическую сводку.

Онлайн курс UI/UX Design Pro від Ithillel.
Навчіться проєктувати інтерфейси з урахуванням поведінки користувачів, розв'язувати їх проблеми через Customer Journey Mapping, створювати дизайн-системи і проводити дослідження юзабіліті, включаючи проєктування мобільних додатків для Android та iOS і розробку UX/UI на основі даних!
Дізнатися більше

Функцию Ask Photos можно будет использовать и для видео, однако Google не показала живую демонстрацию или пример этого в действии. Также не упоминается, будет ли эта функция работать локально на устройстве или потребует подключения к интернету.

Ask Photos начнет разворачиваться в ближайшие месяцы. При этом «лето» называют как ориентировочный срок выпуска.

Источник: 9to5google


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить