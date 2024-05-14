Функция Ask Photos в Google Photos позволит искать изображения с помощью голосовых и текстовых контекстных запросов

Google намерена глубже интегрировать искусственный интеллект в сервис хранения фото и видео Google Photos. В рамках этой интеграции в сервисе появится новая функция Ask Photos. Она позволит пользователям искать необходимые изображения с помощью комплексных голосовых или текстовых запросов.

Функция Ask Photos поможет просмотреть всю библиотеку Google Photos с возможностью получить уникальные идентификационные аспекты и использовать контекстные запросы, чтобы найти именно то изображение, которое необходимо. Или это может быть серия связанных фотографий, демонстрирующих прогресс для определенного события или человека.

Ask Photos, a new feature coming to @GooglePhotos, makes it easier to search across your photos and videos with the help of Gemini models. It goes beyond simple search to understand context and answer more complex questions. #GoogleIO pic.twitter.com/OsYXZLo5S1 — Google (@Google) May 14, 2024

Новая функция выходит за рамки обычного поиска изображений, поскольку Gemini может обнаруживать содержимое изображений. Google привела пример поиска автомобильного номерного знака с запросом о том, какой номер стоит на конкретном автомобиле. Затем фотографии удалось идентифицировать и дать результат с указанным номером.

В другом примере удалось точно определить, когда ребенок научился плавать, на основе изображений, которые уже были в библиотеке пользователя Google Photos. Или же можно запросить демонстрацию успехов ребенка в плавании. Gemini проанализирует библиотеку фотографий, найдет соответствующие фото, распознает различный контекст и найдет, например, занятия плаванием в бассейне, плавание на побережье океана, сертификаты и грамоты с наградами по плаванию, а затем сгруппирует найденные фото в тематическую сводку.

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Функцию Ask Photos можно будет использовать и для видео, однако Google не показала живую демонстрацию или пример этого в действии. Также не упоминается, будет ли эта функция работать локально на устройстве или потребует подключения к интернету.

Ask Photos начнет разворачиваться в ближайшие месяцы. При этом «лето» называют как ориентировочный срок выпуска.

Источник: 9to5google