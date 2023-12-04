Фильм-концерт Бейонсе «Renaissance» дебютировал с $21 млн в США, опередив приквел «Голодных игр» и «Наполеон»

«Renaissance‎» сейчас входит в список лучших дебютов концертных фильмов — в компании с «Eras Tour» Тейлор Свифт (с рекордными $92,9 млн), «Ханна Монтана и Майли Сайрус: лучший концерт обоих миров» 2008 года ($31,1 млн) и «Майкл Джексон: Это все» 2009 года ($23,2 млн).

Несмотря на то, что концертная лента Бейонсе лидировала во внутреннем прокате с $21 млн — за рубежом она заработала всего $6,4 млн в 94 странах (меньше прогнозов), доведя глобальные сборы до $27,4 млн.

Подобно «Eras Tour» фильм распространяет AMC Theaters, который возьмет небольшой процент за услугу — Бейонсе получит примерно 50% кассовых сборов, а остальные доходы распределят между кинотеатрами.

По данным Variety, приквел «Голодных игр» опустился на второе место в США — с заработанными $14,3 млн за третий уик-энд проката. На сегодня «Баллада о певчих птицах и змеях» с Рэйчел Зеглер и Томом Блайтом в главных ролях заработала $121 млн в Северной Америке и $243,9 млн в мире в целом.

«Желание» завершает пятерку лидеров с $7,4 млн во второй уик-энд. Анимационный фильм Disney обошелся в $200 млн и собрал всего $41 млн в национальном прокате и $81 млн в мире в целом.

«Наполеон» Ридли Скотта тем временем опустился на шестое место с $7,1 млн — резкое падение на 66% по сравнению с дебютом. Фильм также обошелся в $200 млн, но заработал всего $45,7 млн в Северной Америке. В международном прокате дела обстоят лучше — $90 млн из 63 стран, а значит $136,6 млн в мире в целом.

Многострадальные «Марвелы» тем временем завершают четвертый уик-энд с общей суммой $80 млн в США — большинство фильмов Marvel зарабатывают по крайней мере столько же в первые выходные, но лента о женщинах-супергероях, обменявшихся способностями, похоже, станет первой во франшизе, которая не достигла и $100 млн в национальном прокате.

Со $197 млн в мире в целом «Марвелы» завершают свой показ, как фильм киновселенной Marvel с самыми низкими кассовыми сборами в истории, превосходя в этом «звании» «Невероятного Халка» 2008 года с $264 млн.