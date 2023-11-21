От «Мстителей» до «Марвелов»: полный список из 33 фильмов киновселенной Marvel по уровню кассовых сборов

Кинофраншиза Marvel заработала более $29 млрд во всем мире, хотя последние фильмы студии внесли незначительный вклад в общую сумму.
Вот полный список фильмов Marvel, расположенный по уровню кассовых сборов, начиная с самых больших:
1. «Мстители: Финал» (2019)
Кассовые сборы — $2,8 млрд
Бюджет — $365 млн
2. «Мстители: Война бесконечности» (2018)
Кассовые сборы — $2,05 млрд
Бюджет — $321 млн
3. «Человек-паук: Нет пути домой» (2021)
Кассовые сборы — $1,92 млрд
Бюджет — $200 млн
4. «Мстители» (2012)
Кассовые сборы — $1,52 млрд
Бюджет — $220 млн
5. «Мстители: Эра Альтрона» (2015)
Кассовые сборы — $1,41 млрд
Бюджет — $250 млн
6. «Черная Пантера» (2018)
Кассовые сборы — $1,3 млрд
Бюджет — $200 млн
7. «Железный человек 3» (2013)
Кассовые сборы — $1,2 млрд
Бюджет — $200 млн
8. «Первый мститель: Противостояние» (2016)
Кассовые сборы — $1,16 млрд
Бюджет — $250 млн
9. «Человек-паук: Вдали от дома» (2019)
Кассовые сборы — $1,13 млрд
Бюджет — $160 млн
10. «Капитан Марвел» (2019)
Кассовые сборы — $1,128 млрд
Бюджет — $160 млн
11. «Доктор Стрэндж в Мультивселенной безумия» (2022)Выпущено в период пандемии
Кассовые сборы — $955,8 млн.
Бюджет — $200 млн
12. «Человек-паук: Возвращение домой» (2017)
Кассовые сборы — $880,2 млн
Бюджет — $175 млн
13. «Стражи галактики. Часть 2» (2017)
Кассовые сборы — $863,8 млн.
Бюджет — $200 млн
14. «Черная пантера: Ваканда навсегда» (2022)Выпущено в период пандемии
Кассовые сборы — $859,2 млн
Бюджет — $250 млн
15. «Тор: Рагнарёк» (2017)
Кассовые сборы — $855,3 млн.
Бюджет — $180 млн
16. «Стражи галактики. Часть 3» (2023)
Кассовые сборы — $845,6 млн
Бюджет — $250 млн
17. «Стражи галактики» (2014)
Кассовые сборы — $773,4 млн
Бюджет — $170 млн
18. «Тор: Любовь и гром» (2022)Выпущено в период пандемии
Кассовые сборы — $760,9 млн
Бюджет — $250 млн
19. «Первый мститель: Другая война» (2014)
Кассовые сборы — $714,4 млн
Бюджет — $170 млн
20. «Доктор Стрэндж» (2016)
Кассовые сборы — $677,8 млн.
Бюджет — $165 млн
21. «Тор 2: Царство тьмы» (2013)
Кассовые сборы — $644,8 млн
Бюджет — $170 млн
22. «Железный человек 2» (2010)
Кассовые сборы — $623,9 млн
Бюджет — $200 млн
23. «Человек-муравей и Оса» (2018)
Кассовые сборы — $622,7 млн
Бюджет — $162 млн
24. «Железный человек» (2008)
Кассовые сборы — $585,8 млн.
Бюджет — $140 млн
25. «Человек-муравей» (2015)
Кассовые сборы — $519,3 млн
Бюджет — $130 млн
26. «Человек-муравей и Оса: Квантомания» (2023)Выпущен во время пандемии
Кассовые сборы — $476,1 млн.
Бюджет — $200 млн (не подтверждено)
27. «Тор» (2011)
Кассовые сборы — $449,3 млн
Бюджет — $150 млн
28. «Шан-Чи и легенда десяти колец» (2021)Выпущено во время пандемии
Кассовые сборы — $432,2 млн
Бюджет — $150–200 млн (не подтверждено)
29. «Вечные» (2021)Выпущено во время пандемии
Кассовые сборы — $402,06 млн
Бюджет — $200 млн
30. «Черная вдова» (2021)Выпущено во время пандемии и одновременно в кинотеатрах и на Disney+ Premier Access
Кассовые сборы — $379,7 млн
Бюджет — $200 млн
31. «Первый мститель» (2011)
Кассовые сборы — $370,6 млн
Бюджет — $140 млн
32. «Невероятный Халк» (2008)
Кассовые сборы — $264,8 млн
Бюджет — $150 млн
33. «Марвелы»
Кассовые сборы — $161,3 млн
Бюджет — $220 млн
Стоит вспомнить, что последний из перечня фильм вышел всего две недели назад, но сразу стал худшей премьерой в истории киновселенной Marvel. Следующие выходные хороших новостей не принесли — «Марвелы» завершил второй уик-энд с заработком в $10 млн во внутреннем прокате (падение на 79% по сравнению с дебютом). С такой тенденцией фильм режиссера Ниа ДаКосты имеет все шансы завершить прокат, как фильм с самыми низкими кассовыми сборами в истории киновселенной Marvel и фильм, не достигший и $100 млн сборов на внутреннем рынке.
Лента должна заработать минимум $700 миллионов во всем мире, чтобы выйти на безубыточность — но, учитывая ее текущую производительность и неоднозначные отзывы, это кажется невозможным (на Rotten Tomatoes ленту оценивают в 62%).
В Marvel сейчас кризис, заставляющий студию пересмотреть стратегию производства и даже вернуть оригинальную банду «Мстителей» на экраны — включая возрождение «Железного человека» Роберта Дауни-младшего и «Черной вдовы» Скарлетт Йоханссон.
Кризис в Marvel: студия рассматривает возвращение Роберта Дауни-младшего, Скарлетт Йоханссон и других актеров из оригинальных «Мстителей»