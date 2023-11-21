От «Мстителей» до «Марвелов»: полный список из 33 фильмов киновселенной Marvel по уровню кассовых сборов

Кинофраншиза Marvel заработала более $29 млрд во всем мире, хотя последние фильмы студии внесли незначительный вклад в общую сумму.

Вот полный список фильмов Marvel, расположенный по уровню кассовых сборов, начиная с самых больших:

1. «Мстители: Финал» (2019)

Кассовые сборы — $2,8 млрд

Бюджет — $365 млн

2. «Мстители: Война бесконечности» (2018)

Кассовые сборы — $2,05 млрд

Бюджет — $321 млн

3. «Человек-паук: Нет пути домой» (2021)

Кассовые сборы — $1,92 млрд

Бюджет — $200 млн

4. «Мстители» (2012)

Кассовые сборы — $1,52 млрд

Бюджет — $220 млн

5. «Мстители: Эра Альтрона» (2015)

Кассовые сборы — $1,41 млрд

Бюджет — $250 млн

6. «Черная Пантера» (2018)

Кассовые сборы — $1,3 млрд

Бюджет — $200 млн

7. «Железный человек 3» (2013)

Кассовые сборы — $1,2 млрд

Бюджет — $200 млн

8. «Первый мститель: Противостояние» (2016)

Кассовые сборы — $1,16 млрд

Бюджет — $250 млн

9. «Человек-паук: Вдали от дома» (2019)

Кассовые сборы — $1,13 млрд

Бюджет — $160 млн

10. «Капитан Марвел» (2019)

Кассовые сборы — $1,128 млрд

Бюджет — $160 млн

11. «Доктор Стрэндж в Мультивселенной безумия» (2022) Выпущено в период пандемии

Кассовые сборы — $955,8 млн.

Бюджет — $200 млн

12. «Человек-паук: Возвращение домой» (2017)

Кассовые сборы — $880,2 млн

Бюджет — $175 млн

13. «Стражи галактики. Часть 2» (2017)

Кассовые сборы — $863,8 млн.

Бюджет — $200 млн

14. «Черная пантера: Ваканда навсегда» (2022) Выпущено в период пандемии

Кассовые сборы — $859,2 млн

Бюджет — $250 млн

15. «Тор: Рагнарёк» (2017)

Кассовые сборы — $855,3 млн.

Бюджет — $180 млн

16. «Стражи галактики. Часть 3» (2023)

Кассовые сборы — $845,6 млн

Бюджет — $250 млн

17. «Стражи галактики» (2014)

Кассовые сборы — $773,4 млн

Бюджет — $170 млн

18. «Тор: Любовь и гром» (2022) Выпущено в период пандемии

Кассовые сборы — $760,9 млн

Бюджет — $250 млн

19. «Первый мститель: Другая война» (2014)

Кассовые сборы — $714,4 млн

Бюджет — $170 млн

20. «Доктор Стрэндж» (2016)

Кассовые сборы — $677,8 млн.

Бюджет — $165 млн

21. «Тор 2: Царство тьмы» (2013)

Кассовые сборы — $644,8 млн

Бюджет — $170 млн

22. «Железный человек 2» (2010)

Кассовые сборы — $623,9 млн

Бюджет — $200 млн

23. «Человек-муравей и Оса» (2018)

Кассовые сборы — $622,7 млн

Бюджет — $162 млн

24. «Железный человек» (2008)

Кассовые сборы — $585,8 млн.

Бюджет — $140 млн

25. «Человек-муравей» (2015)

Кассовые сборы — $519,3 млн

Бюджет — $130 млн

26. «Человек-муравей и Оса: Квантомания» (2023) Выпущен во время пандемии

Кассовые сборы — $476,1 млн.

Бюджет — $200 млн (не подтверждено)

27. «Тор» (2011)

Кассовые сборы — $449,3 млн

Бюджет — $150 млн

28. «Шан-Чи и легенда десяти колец» (2021) Выпущено во время пандемии

Кассовые сборы — $432,2 млн

Бюджет — $150–200 млн (не подтверждено)

29. «Вечные» (2021) Выпущено во время пандемии

Кассовые сборы — $402,06 млн

Бюджет — $200 млн

30. «Черная вдова» (2021) Выпущено во время пандемии и одновременно в кинотеатрах и на Disney+ Premier Access

Кассовые сборы — $379,7 млн

Бюджет — $200 млн

31. «Первый мститель» (2011)

Кассовые сборы — $370,6 млн

Бюджет — $140 млн

32. «Невероятный Халк» (2008)

Кассовые сборы — $264,8 млн

Бюджет — $150 млн

33. «Марвелы»

Кассовые сборы — $161,3 млн

Бюджет — $220 млн

Стоит вспомнить, что последний из перечня фильм вышел всего две недели назад, но сразу стал худшей премьерой в истории киновселенной Marvel. Следующие выходные хороших новостей не принесли — «Марвелы» завершил второй уик-энд с заработком в $10 млн во внутреннем прокате (падение на 79% по сравнению с дебютом). С такой тенденцией фильм режиссера Ниа ДаКосты имеет все шансы завершить прокат, как фильм с самыми низкими кассовыми сборами в истории киновселенной Marvel и фильм, не достигший и $100 млн сборов на внутреннем рынке.

Лента должна заработать минимум $700 миллионов во всем мире, чтобы выйти на безубыточность — но, учитывая ее текущую производительность и неоднозначные отзывы, это кажется невозможным (на Rotten Tomatoes ленту оценивают в 62%).

В Marvel сейчас кризис, заставляющий студию пересмотреть стратегию производства и даже вернуть оригинальную банду «Мстителей» на экраны — включая возрождение «Железного человека» Роберта Дауни-младшего и «Черной вдовы» Скарлетт Йоханссон.