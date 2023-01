Valve подвела итоги премии Steam Awards 2022: Elden Ring — Игра года, у четырех бывших эксклюзивов PlayStation по награде

Valve подвела итоги голосования за лучшие игры The Steam Awards 2022 и назвала имена победителей в 11 различных номинациях, которые выбирались сообществом Steam в голосовании, которое длилось с 22 декабря по 3 января. Итак, как говорится, получите, распишитесь.

Congratulations to ELDEN RING for winning Game of the Year in the 2022 Steam Awards🎉

Full list of winners and categories below: https://t.co/eSgcvJSJUu

— Steam (@Steam) January 3, 2023