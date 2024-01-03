Джек Блэк, вероятно, сыграет Стива в будущем фильме по Minecraft‎

Стив — главный игровой персонаж серии видеоигр Minecraft, который, как и остальной мир игры, изображен в пикселях.

По данным Variety, Джек Блэк присоединится к фильму в неназванной роли, в то время как Deadline уточняет, что, вероятно, он сыграет стандартного игрового персонажа Minecraft Стива.

Блэк прекрасно проявил себя в роли Боузера в мультфильме «Супербратья Марио», однако Стив на самом деле не имеет четкого образа, в основном существуя как стандартная оболочка для игрока, поэтому создатели фильма получают большое пространство для фантазии.

Minecraft отметилась продажей 300 млн копий и 140 миллионами активных игроков ежемесячно, и ныне известна как самая продаваемая игра всех времен. Предложение о полнометражной экранизации создатели игры, компания Mojang, получили еще в 2012 году, и с тех пор продолжались переговоры с Warner Bros. Через три года студия объявила, что фильм выйдет в мае 2019-го, и выбрала режиссером Роба Макэлхенни, но впоследствии распрощалась с ним в пользу Питера Солетта и привлекла к переписыванию сценария Аарона и Адама Ни.

Потом снова что-то пошло не так, и наконец Джаред Хесс стал режиссером, а Эллисон Шредер написала сценарий. В актерский состав также привлекли Джейсона Момоа, а окончательную дату выхода фильма переместили на 4 апреля 2025 года.

Ранее к актерскому составу также присоединились Даниэль Брукс («‎Оранжевый — хит сезона»), Себастьян Юджин Хансен («‎Просто помиловать»), а также Эмма Майерс («Уэнздей»).

Детали сюжета неизвестны, но он бесспорно будет затрагивать тему игры — предварительное описание звучало так: «Девочка-подросток и необычная группа искателей приключений должны спасти мир от Эндер-дракона».