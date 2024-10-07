Голливуд в «плену» франшиз: 70% фильмов, которые выйдут в 2025 году — это сиквелы, приквелы или римейки

В 2024-м кинотеатры были «завалены» сиквелами, приквелами и римейками, которые вместе с тем возглавили топ 10 «самых богатых» фильмов года.

В то же время в 2025 году фильмов, снятых на основе уже известных франшиз, станет только больше — такими, по данным CNBC, будут 50-70% лент от шестерки крупных студий (Universal, Disney, Warner Bros., Paramount, Sony и Lionsgate). Таким образом студии будут пытаться повысить продажи билетов, которые «сдали» в последние годы.

Ниже приводим топ 10 лент с наибольшими кассовыми заработками в 2024 году На основе показателей внутренних сборов, не мировых (все — сняты на основе уже существующих IP):

Если взглянуть на расширенный список из 20 фильмов (опять говорим исключительно о внутреннем прокате), то и там ситуация не лучше — оригинальных всего два, «Воображаемые друзья» от Paramount и «Длинноногий» от Neon. Все уже известные зрителю названия обеспечили национальную кинокассу США в размере $6,3 млрд за первые 9 месяцев 2024 года (падение на 11,3% по сравнению с годом ранее, однако следует учитывать забастовки, которые приостановили производство и премьеры на определенное время).

Кто-то справедливо заметит что до конца года еще три месяца, но расписание на последний квартал также новинками не радует: здесь «Джокер 2» (который дебютировал в эти выходные),«Гладиатор 2», «Моана 2» и еще куча фильмов, которые не имеют цифр в названии, но, по сути, являются продолжениями, спинофами или перезапусками.

Среди самых больших премьер следующего года снова выделяются существующие IP: М3ГАН 2.0, «Мир Юрского периода: Возрождение», «Пять ночей у Фредди 2», римейки «Белоснежки» и «Фантастической четверки», а на десерт — третий «Аватар». Тогда как в 2026-м ждем новых «Мстителей», ленту по «Мандалорцу», а еще — второй анимационный фильм о братьях Марио, третью «Дюну» и пятые по «Истории игрушек» и «Шреку».

Календарь выхода фильмов в 2025 году от 6 студий (предварительный):