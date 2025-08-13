Новости Кино 13.08.2025 comment views icon

Фильм ужасов "Оружие" получит приквел о тете Глэдис и истории "зарождения хаоса", — THR

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Один из самых жутких персонажей фильма ужасов «Оружие» может получить приквел с историей происхождения.

В статье присутствуют спойлеры к фильму «Оружие» (предварительно скрытые в тексте).

Согласно The Hollywood Reporter, Warner Bros. и New Line ведут переговоры с режиссером Заком Креггером о создании приквела к хитовому фильму ужасов «Оружие». Он исследует историю зарождения хаоса в момент, когда родители Алекса взялись ухаживать за слабой женщиной по имени Глэдис Лилли.

«Оружие» продемонстрировало нам, что Глэдис (Эмми Мадиган) использует черную магию для зомбирования семьи и других жителей Мейбрука, чтобы питаться их энергией и становиться сильнее. Однако, несмотря на то, что фильм структурирован по типу антологии, где каждый раздел сосредоточен на отдельном персонаже, нам никогда не показывают историю глазами Глэдис, или что важнее — откуда она взялась.

Известно, что такой элемент для фильма все же предусматривался, но его сократили из-за ограничений хронометража. Считается, что потенциальный приквел расширит историю, но никаких официальных заявлений о производстве или заключении сделок не было. К тому же Креггер будет очень занят в ближайшее время экранизацией новой «Обители зла» с Остином Абрамсом.

«Оружие» уже транслируется в кинотеатрах и получило достаточно мощный старт в США, подвинув с лидерской позиции «Фантастическую четверку» Marvel. Не подкачали и оценки, где творение Креггера стартовало с идеальных 100% на Rotten Tomatoes и не так много потеряло, когда общее количество рецензий дошло до 237.

Сюжет фильма, напомним, сосредоточен вокруг нескольких взаимосвязанных историй, включая таинственное исчезновение детей посреди ночи. Главные роли взяли на себя звезды Marvel — Джош Бролин, Бенедикт Вонг и Джулия Гарнер (новая версия Серебряного Серфера в «Фантастической четверке), которая сыграла учительницу, которая теряет целый класс. С рецензией ITC можно ознакомиться по ссылке ниже.

Рецензия на фильм «Оружие» / Weapons

