Фильм «Все везде и сразу» уже превзошел «Властелин колец: Возвращение короля» по наградам – 158 против 101, по подсчетам IGN. «Оскар» еще впереди

По подсчетам IGN, фильм «Все везде и сразу» на сегодняшний день является самым награждаемым за всю историю: на данный момент он уже получил 158 наград от различных сообществ, организаций и наградных комитетов. Ранее первое место занимала лента «Властелин колец: Возвращение короля» со 101 наградой.

На сайте тщательно подсчитали каждую награду, которую фильм получило в этом сезоне, в том числе награды от крупных организаций критиков, такие как «Золотой глобус», SAG Awards и Indie Spirits. И это еще не было «Оскара».

Есть несколько оговорок о том, почему представленная статистика может отличаться от других подсчетов. Далеко не каждая организация попала в отбор IGN. Кроме того, за 20 лет, прошедших с момента выхода «Возвращения короля», множество новых организаций, сообществ критиков и веб-сайтов начали присуждать собственные награды фильмам. Общее количество номинировавших «Все везде, все сразу» организаций равно 110, по сравнению с 90 у «Возвращения короля».

Стремясь уравнять правила игры, IGN сузил список только до организаций, присуждавших награды или номинации обоим фильмам. Из 152 организаций, номинировавших оба фильма, только 45 выдали награды каждому из них. После сокращения общего количества организаций до этого числа «Все везде, все сразу» по-прежнему опережает заключительную часть «Властелина колец», когда речь идет о наградах (138–127), номинациях (295–189) и организациях, присудивших им награды (39–37).

Если учесть каждую номинацию и награду, без отсеивания, произведенного IGN, «Все везде, все сразу» значительнопревзойдет «Возвращение короля» как по наградам, так и по номинациям (336 наград, 691 номинация против 213 наград, 337 номинаций).

Нет никаких сомнений в шокирующем прорыве фильма «Все везде и сразу». Мишель Йео и Ке Хай Куан вошли в историю SAG Awards с ролями Эвелин Ван и Уэймонда Вана. Йео стала первой азиатской победительницей фильма за лучшую женскую роль в истории организации, а Куан стал первым азиатом, получившим награду за лучшую роль второго плана в кино. Имея 11 номинаций на «Оскар», фильм «Все везде и сразу» может иметь большой успех на 95-й церемонии вручения премии «Оскар» в воскресенье, 12 марта.

Хочется добавить, что фильм о прыжках по мультивселенным действительно стоит внимания, его можно посоветовать всем, кто по каким-либо причинам еще его не видел. Также можно порадоваться крупному успеху Мишель Йео, не самой популярной, но очень яркой актрисы.