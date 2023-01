«Оскар-2023». На премию претендует «Будинок зі скалок» о детях с Востока Украины, а лидирует «Все везде и сразу» с 11 номинациями

Абсолютным лидером по количеству номинаций стала «Все везде и сразу» / Everything Everywhere All at Once — фантастический комедийный боевик из Мишель Йео в главной роли претендует на «Оскар» в 11 номинациях, в том числе на главную награду «Лучший фильм». Помимо «Все везде и сразу» на главную награду «Оскар» в этом году претендуют признанные критиками «Банши Инишерина» / The Banshees of Inisherin, «Фабельманы» / The Fabelmans, «На западном фронте без перемен» / All Quiet on the Western Front, а также нашумевшие блокбастеры — продолжение «Аватара» и «Топ Ган».