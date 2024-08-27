Финансовый директор Apple Лука Маэстри уходит в отставку

Маэстри пришел в компанию в 2013 году и уже через год получил должность финдиректора, заменив Питера Оппенгеймера.

Apple объявила, что с 1 января 2025 года финансовый директор Лука Маэстри уйдет с должности, однако не покинет компанию — он возглавит команды корпоративных услуг, которые включают информационные системы, технологии и безопасность, недвижимость и т.д., и продолжит отчитываться гендиректору Тиму Куку.

Должность финансового директора займет Кеван Парех — ныне вице-президент Apple по финансовому планированию и анализу. Парех проработал в Apple 11 лет, а до этого находился на руководящих должностях в Thomson Reuters и General Motors.

«Это самая большая привилегия в моей профессиональной жизни — служить самой инновационной компании в мире, а также работать бок о бок с Тимом Куком — вдохновляющим лидером. С нетерпением жду своего следующего этапа в компании. Кэван действительно исключительный, любит Apple и ее миссию, а также воплощает ценности, важные для этой должности».

CNBC отмечает, что когда Маэстри пришел на должность, годовой доход Apple составлял $183 млрд, а в прошлом году достиг $383 млрд.

«Лука был чрезвычайным партнером в управлении Apple в течение длительного периода», — сказал генеральный директор Apple Тим Кук. «Он сыграл важную роль в улучшении и стимулировании финансовых показателей компании, взаимодействии с акционерами и внедрении финансовой дисциплины во всех подразделениях Apple».

Напомним, что на прошлой неделе Apple объявила об уходе руководителя App Store Мэтта Фишера. Подразделение начало реструктуризацию на фоне повышенного внимания со стороны регуляторов ЕС — и сейчас фактически будет разделено на две команды (одна будет отвечать за основной магазин, а другая — за альтернативные сервисы).

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